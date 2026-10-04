¿Qué porteros pueden quitarle el puesto al Tala Rangel en la selección mexicana?

Raúl Rangel busca consolidarse como el portero titular de la selección mexicana. El futbolista de 26 años disputó el Mundial 2026 y es pieza fundamental en Chivas de Guadalajara. Sin embargo, algunas fallas puntuales, tanto en su club como en el Tri, han generado dudas sobre su desempeño.

El arquero se ganó la confianza de Javier Aguirre y Rafael Márquez debido a su buen juego aéreo, sus reflejos, su estatura y, sobre todo, por su buen juego de pies, fundamental en la propuesta de ambos entrenadores.

Aunque parece que los errores cometidos ante Estados Unidos no le costarán el puesto al 'Tala', otros porteros buscarán aprovechar la situación para levantar la mano y competir por el puesto.

Estos son los jugadores que buscarán quedarse con la titularidad en el arco del Tri.

5. Carlos Acevedo

Carlos Acevedo, uno de los favoritos de la afición | Manuel Guadarrama/GettyImages

Carlos Acevedo cumplió su sueño de asistir a un Mundial en 2026. El guardameta de Santos Laguna se subió a la lista de Javier Aguirre de última hora, tras la lesión de Luis Malagón. El arquero de 30 años es uno de los más experimentados de este listado, con 10 años en primera división. Se caracteriza por sus grandes reflejos y atajadas espectaculares. Es uno de los mejores debajo de los tres palos. En su contra se puede decir que a veces toma decisiones precipitadas en sus salidas por arriba, tiende a conceder rebotes y que su carrera ha sido irregular. Es un arquero probado, líder, aunque puede que no sea el perfil que busca Márquez para su proyecto.

4. Carlos Moreno

Carlos Moreno, otra de las opciones para Márquez | Manuel Velasquez/GettyImages

El capitán del Pachuca fue considerado durante el proceso de Javier Aguirre, pero no disputó ni un partido con el equipo tricolor. Moreno, de 1.90 metros, tiene buen juego aéreo y ha mostrado reflejos sólidos. No obstante, con los Tuzos ha mostrado algunos problemas controlando la segunda jugada. Aunque participa en la salida con el balón desde el fondo, en ocasiones puede precipitar sus pases ante la presión del rival.

3. Álex Padilla

Álex Padilla necesita minutos | Quality Sport Images/GettyImages

El portero de 23 años necesita salir del Athletic Club. Para poder crecer, Padilla requiere de continuidad y en Bilbao no la tendrá a menos que Unai Simón se lesione. El futbolista mexico-español mide 1.90 metros, tiene buen juego aéreo y personalidad. No obstante, en su paso por la Liga MX, demostró que todavía tiene que mejorar su juego de pies bajo presión y también debe mejorar sus rechaces ante disparos potentes y su reacción en segundas jugadas. Es un buen prospecto, pero necesita jugar para poder mejorar.

2. Luis Ángel Malagón

Luis Malagón busca la titularidad con México | Rodrigo Oropeza/GettyImages

El portero del Club América se perfilaba como el titular de la selección mexicana para el Mundial 2026, pero sufrió una ruptura del talón de Aquiles en marzo de este año en un duelo de Copa de Campeones de Concacaf ante el Philadelphia Union y se perdió la justa mundialista. El jugador de 29 años ya se encuentra recuperado y busca recuperar su mejor nivel con las Águilas. Dependiendo del nivel que muestre en su regreso, Malagón podría ponerle las cosas complicadas al 'Tala' Rangel. El guardameta originario de Zamora, Michoacán, se distingue por sus grandes reflejos y su liderazgo. Puede jugar con los pies, aunque Rangel le saca mucha ventaja en ese rubro, al igual que en el juego aéreo.

1. Óscar García

El Gato García levanta la mano para la selección mexicana | Jam Media/GettyImages

El arquero de 23 años ya debutó con la selección mayor. El 'Gato' García jugó como titular ante Perú en la Fecha FIFA de septiembre-octubre. El futbolista del León suma más de 40 partidos en primera división y ya está en el radar de Rafa Márquez. A su favor, el 'Gato' puede presumir de sus grandes reflejos, su estatura (mide 1.86 metros), además de su capacidad para achicar y disputar los mano a mano. Un factor que le podría dar ventaja para pelear por este puesto es su gran juego de pies. Márquez ha dejado en claro que busca un portero con esta característica y García está sobrado en ese rubro.