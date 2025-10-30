¿Qué relación tiene el Manchester United con el problema de Alejandro Garnacho en el Chelsea?

El entrenador del Chelsea, Enzo Maresca, señaló explícitamente que Alejandro Garnacho no estaba al cien por cien físicamente cuando se unió a los Blues tras ser descartado por el Manchester United.

Garnacho tuvo un sonado desencuentro con el entrenador de los Red Devils, Ruben Amorim, al final de la temporada pasada. El talentoso argentino fue relegado al banquillo el mismo fin de semana que Marcus Rashford en diciembre, pero, a diferencia de su excompañero inglés, luchó por recuperar su puesto en el equipo.

Sin embargo, tras una breve aparición en la final de la Europa League que el United perdió contra el Tottenham Hotspur en mayo, Garnacho dejó entrever su posible salida en verano. Amorim coincidió, y según se informa, le dijo al extremo delante de toda la plantilla que lo mejor sería que buscara un nuevo equipo.

Durante un verano complicado, a Garnacho ni siquiera se le permitió visitar la ciudad deportiva del United mientras Amorim y el resto de la plantilla del primer equipo estaban allí. Este ostracismo se extendió al inicio de la presente temporada, ya que el jugador de 21 años de edad fue excluido deliberadamente del grupo durante las dos primeras semanas.

Un acuerdo con el Chelsea, valorado en unos 40 millones de libras (52,8 millones de dólares), se cerró finalmente a finales de agosto. Desde entonces, Maresca ha contado con Garnacho con poca frecuencia, lo que —como él mismo se apresura a explicar— fue consecuencia directa del conflicto del verano.

Enzo Maresca (centro) se ha mostrado cauteloso con Alejandro Garnacho | Julian Finney/GettyImages

“Garna está bien”, declaró el técnico del Chelsea a los medios de comunicación antes del partido de la Copa Carabao del miércoles contra el Wolverhampton Wanderers. “Garna es otro jugador al que estamos intentando cuidar un poco físicamente, ya que llegó procedente del United sin estar al 100% de su condición física”.

“Está trabajando duro cada día, está mejorando cada vez más y, por el momento, estamos contentos con su rendimiento”.

A pesar de las dificultades, no hay resentimientos entre Garnacho y su antiguo club. “Fueron momentos difíciles, entrenar solo, pero no tengo nada malo que decir de mi antiguo club, el Manchester United. Simplemente, hay malos momentos en la vida”, declaró Garnacho a TNT Sports a principios de esta temporada.

La lenta adaptación de Garnacho en el Chelsea

Alejandro Garnacho firmó un contrato a largo plazo | Crystal Pix/MB Media/GettyImages

Garnacho apenas ha tenido tiempo suficiente en el campo como para que el Chelsea se decepcione. Gracias a una pretemporada irregular y a la abundancia de jugadores ofensivos en cada posición en Stamford Bridge, el extremo izquierdo ha disputado poco más de 300 minutos.

Maresca le dio a Garnacho solo 11 minutos en la Premier League hasta que le otorgó su primera titularidad en octubre. El delantero fue sustituido al descanso en su segundo partido como titular en la máxima categoría con los Blues, antes de marcar, finalmente, su primer gol con el Chelsea contra el Sunderland el fin de semana pasado.

Con Pedro Neto consolidado como el extremo titular de Maresca, capaz de jugar en ambas bandas, Garnacho depende de la política de rotaciones del italiano. El joven brasileño Estêvão ha acumulado el mismo número de titularidades en todas las competiciones que Garnacho (cinco), pero cuenta con más participaciones de gol (tres frente a una) y ofrece actuaciones mucho más convincentes y completas que el argentino.

Opciones de ataque del Chelsea

Delantero Titularidades Minutos Pedro Neto 11 847 Estêvão 5 479 Jamie Gittens 4 410 Alejandro Garnacho 5 329 Tyrique George 2 319 Raheem Sterling 0 0 Mykhailo Mudryk 0 0

Estadísticas de todas las competiciones. Datos actualizados al 30 de octubre de 2025

