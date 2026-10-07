Qué sigue para el Manchester City tras el fallo de la Premier League: próximos pasos y plazos

La confianza del Manchester City no parece haberse debilitado luego del fallo en su contra. Los Citizens respondieron a la resolución de la comisión independiente y defendieron su inocencia, remarcando que el procedimiento todavía no terminó.

La investigación, que llevó más de dos años, determinó la existencia de infracciones. Aun así, el caso está lejos de llegar a su fin. El City presentó una apelación y anticipó que agotará todos los recursos en su lucha contra lo que calificó como una "teoría conspirativa de la Premier League".

¿Cuánto va a demorar la apelación del Manchester City?

Las normas de la Premier establecen plazos definidos para el proceso de apelación. Se creará una nueva comisión de tres personas que va a tener que realizar una audiencia durante cinco días dentro de las 12 semanas posteriores a la presentación de la apelación.

El límite de ese período es el 24 de diciembre. A partir de ahí, el organismo independiente contará con 30 días para emitir su veredicto. De cumplirse los plazos máximos, la resolución, entonces, tendrá que conocerse antes de fines de enero.

El calendario establecido queda de la siguiente manera:

Apelación: 1 de octubre de 2026

1 de octubre de 2026 Cinco días de audiencia

Fecha límite para concluir la apelación: 24 de diciembre de 2026

24 de diciembre de 2026 Fecha límite para conocer el veredicto: 23 de enero de 2027

🚨 OFFICIAL: Manchester City statement.



“Manchester City FC is both disappointed and surprised by the opinion of the Premier League Commission, that has been published today.



The Club is innocent of the accusations made by the Premier League and a comprehensive body of… pic.twitter.com/fx9ak2MGF9 — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) September 29, 2026

La apelación no implica volver a analizar todo el caso desde el inicio. El City deberá argumentar que existieron fallas durante el procedimiento o que las normas fueron aplicadas de manera incorrecta.

La respuesta oficial de la institución permite anticipar por dónde podría ir su apelación. "Durante ocho años, el club respetó el debido proceso bajo la expectativa de que la Junta y los directivos de la Premier actuarían de manera independiente, imparcial, justa y sin influencias partidistas. El club no puede realizar mayores declaraciones hasta que finalicen los procedimientos pendientes", indicaron.

La declaración sugiere que el club considera que alguno de esos principios, relacionados con la independencia, la imparcialidad, la justicia o la ausencia de influencia partidista, pudo no haberse respetado. Queda por conocerse qué podría encontrar el equipo jurídico del City sobre los integrantes de la comisión independiente.

El tribunal tendrá amplias facultades al momento de resolver la apelación del Manchester City. Podrá aceptar o rechazar el reclamo, cambiar la sanción u orden impuesta en primera instancia, excepto cuando se trate de una pena fija, y modificar o anular una compensación establecida por la Comisión. Además, podrá determinar si el depósito presentado queda en manos de la Premier o es devuelto al club.

Entre sus atribuciones figura también la posibilidad de exigir que una de las partes pague o contribuya con los costos de la apelación, incluidos los honorarios y gastos de los integrantes de la Junta de Apelaciones. El caso podría regresar a la Comisión o a la Comisión Interina con indicaciones sobre cómo deberá continuar el proceso. El tribunal conserva, a su vez, la facultad de adoptar cualquier otra medida que considere apropiada.

¿Qué sucede después de la apelación?

Khaldoon Al Mubarak, Ferran Soriano | Simon Stacpoole/Offside/GettyImages

Si la apelación no prospera, el proceso podría continuar. El club tendría la posibilidad de llevar el caso ante un árbitro independiente, aunque para hacerlo deberá cumplir con una serie de requisitos.

Podría hacerlo si considera que la resolución fue adoptada fuera de la jurisdicción del organismo que tomó la decisión, como consecuencia de fraude, malicia o mala fe, o a raíz de errores de procedimiento de tal magnitud que los derechos del solicitante hayan resultado perjudicados de manera evidente y sustancial.

Otra manera de acudir a esta vía sería si entiende que la resolución surgió de una interpretación perversa de la ley o que ninguna Comisión o Junta de Apelaciones podría haber llegado razonablemente a dicha conclusión después de analizar adecuadamente los hechos del caso.

Luego quedaría una alternativa extrema. El City podría llevar el asunto al Tribunal Superior y cuestionar si las normas de la Premier cumplen con la legislación británica sobre competencia.

Todo indica que el asunto podría prolongarse durante un período considerable. Ferran Soriano, director ejectivo del Manchester City, anticipó que la institución pretende utilizar todas las vías jurídicas disponibles. "Seremos incansables en nuestro trabajo y nos concentraremos en el proceso de apelación independiente y también en todas las demás vías legales disponibles para ganar el caso, y tomaremos todas las medidas necesarias para proteger al club", afirmó.