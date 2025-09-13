Querétaro vs Monterrey: 5 pronósticos del partido de Jornada 8 del Apertura 2025

El próximo domingo 14 de septiembre, en punto de las 17:00 hrs (tiempo de México), el Club de Fútbol Monterrey se meterá a la cancha del estadio La Corregidora, para enfrentar a los Gallos Blancos del Querétaro en el duelo correspondiente a la jornada número ocho por el torneo de Apertura 2025.

El defensa central español, leyenda del Real Madrid y también de su selección: Sergio Ramos, no podrá estar presente en este partido debido a acumulación de tarjetas amarillas. Aún así, la Pandilla llega como amplio favorito a este cotejo, y a través del presente artículo compartiremos contigo cinco cosas que pueden suceder en el Querétaro vs Rayados del próximo domingo.

5. No habrá futbolistas expulsados

Si bien nos espera un partido de mucho contacto, ninguno de estos dos clubes se caracteriza por ser precisamente violentos. El silbante tendrá una tarde tranquila, sin futbolistas expulsados.

4. Monterrey se va al descanso ganando

La diferencia de calidad que existe entre la plantilla de Rayados y la del Querétaro, es abismal. Y seguramente el Monterrey hallará la manera de plasmarlo dentro del terreno de juego, en los primeros cuarenta y cinco minutos.

3. Sergio Canales marca en cualquier momento del partido

El atacante español atraviesa por uno de sus mejores momentos desde que llegó a la Pandilla. Se espera que colabore al menos con una anotación y que ayude a los suyos a continuar con el paso perfecto, sostenido en los últimos encuentros.

2. Santiago Mele guarda el cero

El guardameta uruguayo seguramente tendrá una tarde tranquila bajo los tres palos blancos. Se espera que los atacantes del Querétaro no logren hilar verdaderas jugadas de peligro y así él culmine el encuentro con el marco en cero.

1. Monterrey gana por diferencia de dos goles o más

Si nada raro sucede, el próximo domingo Rayados de Monterrey deberá ganar el partido en la Corregidora de Querétaro, con cierta tranquilidad. Llegará a veintiún puntos de veinticuatro posibles y se mantendrá en la parte alta de la tabla general.