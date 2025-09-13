Querétaro vs Monterrey: momios, probabilidades de los equipos y cuotas de la Jornada 8 en el Apertura 2025

La Jornada 8 del Apertura 2025 nos presenta un partido con realidades diametralmente opuestas, cuando los Gallos Blancos de Querétaro reciban en el Estadio Corregidora al líder del campeonato, los Rayados de Monterrey.

El equipo local llega a este compromiso en una situación crítica, ubicado en el penúltimo lugar de la tabla con apenas cuatro unidades y con la necesidad imperiosa de sumar un triunfo que le dé oxígeno en la lucha por no ser el peor equipo del torneo.

El panorama es totalmente distinto para Monterrey, que se presenta como líder de la competencia, defendiendo su condición de invicto y con una de las plantillas más poderosas del continente, encabezada por Sergio Ramos.

Con uno de los favoritismos más marcados de la jornada, a continuación te dejamos el análisis detallado de momios, probabilidades y recomendaciones para que puedas tomar la mejor decisión en esta fecha de la Liga MX.

Puebla v Monterrey - Torneo Apertura 2025 Liga MX | Hector Vivas/GettyImages

Momios del partido de Querétaro vs Monterrey:

Querétaro FC: +450

Empate: +300

Monterrey: -173

Los momios son un claro reflejo de la disparidad entre ambos equipos. Monterrey es el amplio favorito para llevarse la victoria, incluso en condición de visitante, con una cuota de -173. Un triunfo de Querétaro se considera una hazaña mayúscula y ofrece un pago extraordinario de +450, mientras que el empate también se presenta como un resultado muy lucrativo.

Probabilidades de Victoria (Estimadas)

Tomando como referencia los momios, las probabilidades aproximadas son:

Querétaro FC: 16% - 18%

Empate: 23% - 25%

Monterrey: 60% - 62%

El cálculo de probabilidades consolida a Monterrey con más de un 60% de posibilidades de ganar el partido. Las opciones de que Querétaro, uno de los equipos del fondo de la tabla, logre un resultado positivo ante el líder invicto son estadísticamente muy bajas.

Doble Oportunidad:

Querétaro FC/Empate: +130

Querétaro FC/Monterrey: -550

Monterrey/Empate: -700

La única opción con valor real en este mercado es el "Querétaro FC/Empate", que ofrece un atractivo momio positivo de +130. Es una apuesta de alto riesgo, pero ideal para quienes creen en las sorpresas del futbol. Las alternativas que incluyen a Monterrey están muy castigadas por su alto favoritismo.

Leon v Queretaro - Torneo Apertura 2025 Liga MX | Leopoldo Smith/GettyImages

¿Ambos equipos anotan?

Sí: -130

No: -108

La tendencia se inclina a que ambos equipos lograrán marcar gol. A pesar de la crisis de Querétaro, se espera que su condición de local y la necesidad lo empujen a buscar el arco rival. La calidad ofensiva de Monterrey hace pensar que su gol es casi un hecho, justificando la cuota de -130.

Total de goles:

Más de 2.5 goles: -125

Menos de 2.5 goles: +100

Se anticipa un partido con varias anotaciones. La línea de "Más de 2.5 goles" es la favorita, lo que sugiere que veremos un marcador con al menos tres goles totales, probablemente con Monterrey como el principal protagonista.

Tiros de esquina:

Más de 9: -138

Exacto en 9: +650

Menos de 9: +170

Se espera un partido con un buen número de llegadas, especialmente por parte del equipo visitante. La línea de "Más de 9" es la favorita, anticipando un dominio de Monterrey que se traduzca en múltiples oportunidades desde el banderín de córner.

Pronóstico del partido de Querétaro vs Monterrey:

El escenario más lógico es un control total de Monterrey, que buscará imponer su jerarquía desde el primer minuto. Querétaro intentará aguantar y buscar un contragolpe, pero la diferencia en calidad y confianza es abismal. Un marcador probable sería una victoria de 0-2 o 1-3 para Monterrey.