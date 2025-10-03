Uno de los partidos más emocionantes que nos tiene preparada la Liga MX para este fin de semana, será sin duda el Tigres UANL vs Cruz Azul, encuentro que se llevará a cabo el próximo sábado 4 de octubre, en la cancha del 'Volcán' Universitario, para lo correspondiente a la jornada número doce por el torneo de Apertura 2025.

Los locales vienen de vencer 2-0 a los Gallos Blancos del Querétaro, con goles de Juan Brunetta y Marcelo Flores. Y en el duelo anterior, derrotaron por el mismo marcador a los Rojinegros del Atlas, por lo que, en sus últimos dos compromisos, suman cuatro goles a favor y cero en contra, colocándose como quintos de la general, con veintidós puntos y solo una derrota.

😮‍💨 𝑴𝒂𝒓𝒄𝒆𝒍𝒐 𝑭𝒍𝒐𝒓𝒆𝒔 con el derechazo para anotar el segundo de la tarde.@cervezatecate pic.twitter.com/vKCgmCZulP — Club Tigres 🐯 (@TigresOficial) September 29, 2025

Cruz Azul, por otro lado, hila ya dos encuentros sin conocer de victoria. Empataron 2-2 ante los Gallos Blancos del Querétaro en la fecha número diez por el campeonato mexicano, y en la once cayeron sorpresivamente 2-0, frente a los Xolos de Tijuana.

A pesar de estos malos resultados, los cementeros se colocan en el lugar número cuarto de la tabla general, con veinticuatro unidades. Seguidos precisamente por el equipo de Tigres UANL, que, en caso de ganar, los estaría bajando, al menos, una posición en la tabla.

¿Quién es el importante futbolista que se perdería el Tigres UANL vs Cruz Azul?

Hasta la mañana y gran parte de la tarde del día de hoy, se tenía pensado que ambas escuadras llegarían a este compromiso prácticamente con planteles completos.

Sin embargo, el Club Tigres informó, a través de sus redes sociales, que el delantero argentino Nicolás Ibáñez había sufrido un pisotón durante el entrenamiento, provocándole una lesión en el empeine derecho. Requirió de puntos de sutura y su regreso al trabajo grupal quedará sujeto a evolución.

Este fue el comunicado emitido por parte del equipo de Tigres UANL: