Gianluca Prestianni pasó en cuestión de días de ser una de las grandes promesas del fútbol argentino en Europa a ocupar titulares en todo el continente tras la polémica con Vinicius Júnior en la Champions League.



Con apenas 20 años, el extremo del Benfica combina talento, proyección y una carrera que ha avanzado a gran velocidad desde sus inicios en Vélez Sarsfield. Más allá del episodio reciente, su historia y crecimiento futbolístico explican por qué es considerado uno de los jóvenes sudamericanos con mayor futuro en el fútbol europeo.

¿Quién es Gianluca Prestianni, el argentino acusado de realizar actos racistas contra Vinicius Junior?

1. Nació en Ciudadela y debutó muy joven en Vélez Sarsfield

Gianluca Prestianni Gross nació el 31 de enero de 2006 en Ciudadela, en el área metropolitana de Buenos Aires. Formado en las divisiones juveniles de Vélez Sarsfield, dio el salto al fútbol profesional muy temprano: con apenas 16 años disputó su primer partido oficial con el primer equipo en la Copa Libertadores, convirtiéndose en uno de los debutantes más jóvenes del club.

2. Su compra al Benfica fue una operación importante para su edad

El 31 de enero de 2024, Prestianni firmó con el SL Benfica de Portugal. El club luso pagó alrededor de 9 millones de euros más 2 millones en complementos por su pase desde Vélez, quedándose con el 85 % de sus derechos económicos y firmando contrato hasta 2029.



Desde entonces, se ha ido consolidando como parte del plantel, alternando entre el equipo principal y el Benfica B

3. El Real Madrid intentó comprarlo

Su buen rendimiento hizo que, con solo 16 años, distintos equipos de Europa pusieran los ojos en él.



Paradójicamente, uno de los que primero puso sus ojos en él fue el Real Madrid, que a finales de 2022 hizo un acercamiento y analizó adquirirlo como un proyecto a futuro.

4. Internacional argentino con paso por juveniles y debut con la selección mayor

Prestianni no solo brilló en clubes, sino que también acumula experiencia internacional con Argentina. Fue figura en las categorías juveniles: jugó con la selección sub-17 y sub-20, incluso participando en la Copa Mundial Sub-20 de 2025, donde contribuyó con asistencias y mostró su talento en torneos globales.



En noviembre de 2025 debutó con la selección absoluta argentina en un amistoso ante Angola, marcando su ingreso al fútbol mayor a nivel de selecciones

5. Fue considerado uno de los prospectos más relevantes de su generación

Antes de dar el salto a Europa, el nombre de Prestianni ya había resonado con fuerza en el fútbol internacional. En 2023, el diario inglés The Guardian lo incluyó en su lista de los mejores talentos nacidos en 2006 en todo el mundo, un reconocimiento que lo señalaba como una de las promesas juveniles a seguir en el futuro.