¿Quién iría a la banca en caso de que Borja Mayoral fiche por Rayados de Monterrey?

El Club de Fútbol Monterrey comenzó el torneo de Apertura 2025 con el pie izquierdo. Los Tuzos del Pachuca los golearon 3-0 en la jornada uno, sembrando nuevas dudas entre los aficionados albiazules, que, semanas atrás, se sentían sumamente ilusionados por el accionar de su equipo en el Mundial de Clubes 2025.

No obstante, esa derrota pareció encumbrarlos. Y es que, luego de seis fechas disputadas en el torneo de Liga MX, la escuadra regiomontana suma cinco victorias, colocándose actuamente como líderes de la competencia.

Rayados de Monterrey cada vez se adapta mejor al esquema de juego pretendido por su entrenador. Desde el arquero uruguayo Santiago Mele hasta el centro delantero Germán Berterame, la plantilla albiazul ha encontrado la manera de potenciar sus virtudes y atacar las deficiencias de sus rivales.

Y si algo le faltaba a Sergio Canales en su repertorio de obras de arte con Rayados era un GOLAZO OLÍMPICO.



QUÉ VIVA EL FÚTBOL DEL 10 DEL MONTERREY. pic.twitter.com/AgnrGYSB4Z — Invictos (@InvictosSomos) August 24, 2025

A pesar de ello, la Pandilla del Cerro de la Silla continúa en la búsqueda de jugadores talentosos que vuelvan aún más fuerte la plantilla del equipo. El nombre del atacante español Borja Mayoral ha tomado cada vez más fuerza como uno de los principales candidatos para reforzar el ataque del Club de Fútbol Monterrey.

¡La BOMBA de @MatteMoretto!💣



Rayados de Monterrey lleva más de un mes negociando por BORJA MAYORAL#DAZNTRANSFER ↗️ pic.twitter.com/XMGMt2JTPM — DAZN Fútbol (@DAZNFutbol) August 28, 2025

La pregunta ahora es, en caso de que el Club de Fútbol Monterrey logre concretar el fichaje del aún delantero del Getafe en España, ¿quién sería el jugador sacrificado en el once inicial de Domenec Torrent?

En una primera instancia, se podría pensar que quien iría a la banca sería Germán Berterame, debido a la posición que ocupará Borja dentro del terreno de juego.

Sin embargo, también existe la posibilidad de que Domenec Torrent decida moverle a su dibujo táctico, y en vez de jugar con un solo delantero (como lo ha venido haciendo), juegue con dos puntas, y entonces el sacrificado sería el 'Corcho' Rodríguez.

La alineación de Rayados de Monterrey, con la incorporación de Borja Mayoral, podría ser más o menos así:

Portero: Santiago Mele

Defensas: Aguirre, Medina, Ramos y Arteaga

Mediocampistas: Sergio Canales, Jesús Corona, Fidel Ambríz y Lucas Ocampos

Delanteros: Borja Mayoral y Germán Berterame