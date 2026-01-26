¿Quiénes no llegarían al Mundial 2026? Edson Álvarez, Santiago Giménez y otros jugadores de México en duda

Javier Aguirre declaró recientemente que prácticamente ya tiene definida la convocatoria final de la selección mexicana para el Mundial 2026. El Vasco afirmó que únicamente restan por definir cinco o seis lugares de los 26 jugadores que podrán ser registrados para la justa mundialista. Sin embargo, la lista del entrenador del Tri podría verse afectada por distintos casos de lesión que ya se han presentado, lo que abre la puerta a posibles ajustes de cara al torneo.

Al menos cinco futbolistas considerados en el radar de Javier Aguirre presentan lesiones de consideración, por lo que su presencia en el Mundial de 2026 está en duda si no logran recuperarse completamente a tiempo.

5. César Huerta

RSC Anderlecht v Standard de Liege - Jupiler Pro League | Photonews/GettyImages

Javier Aguirre ha reconocido en distintas ocasiones que el extremo mexicano no era inicialmente de su agrado; sin embargo, decidió darle una oportunidad en el Tri por recomendación de sus auxiliares. Una vez integrado al grupo, el técnico terminó por convencerse de su personalidad y estilo de juego, cualidades que lo llevaron a ganarse un lugar. No obstante, la participación de César Huerta en el Mundial 2026 está en duda debido a una pubalgia. El actual jugador del Anderlecht arrastra molestias desde finales de octubre de 2025 y, desde entonces, no ha tenido actividad ni con su club ni con la selección mexicana. Por ahora, no existe certeza sobre si podrá recuperarse a tiempo para la justa mundialista, especialmente considerando la complejidad y los tiempos de recuperación que suele implicar este tipo de lesión en futbolistas de alto rendimiento.

4. Luis Chávez

Mexico v Costa Rica - Gold Cup 2025 | Ian Maule/GettyImages

Luis Chávez pasó de ser una pieza clave en la recta final del proceso de Gerardo Martino a convertirse en un jugador más dentro de la selección mexicana. Su decisión de emigrar al futbol ruso no terminó por beneficiarlo, ya que perdió protagonismo tras dejar al Pachuca. A este contexto se suma que el mediocampista del Dinamo de Moscú sufrió una rotura del ligamento cruzado anterior en junio de 2025, durante un entrenamiento del combinado azteca en la Copa Oro 2025. Aunque se espera que el jugador de 30 años pueda volver a las canchas en abril de este año, persiste la duda sobre si contará con el ritmo competitivo necesario para pelear por un lugar en la lista final de Javier Aguirre rumbo al Mundial 2026 o si recae en su lesión.

3. Rodrigo Huescas

FC Basel 1893 v Copenhagen - UEFA Champions League | Daniela Porcelli/GettyImages

Rodrigo Huescas representa el caso opuesto al de Luis Chávez. El joven canterano de Cruz Azul decidió dar el salto al futbol europeo y poco a poco comenzaba a consolidarse con el FC Copenhagen. Sin embargo, cuando atravesaba su mejor momento con el conjunto danés, el mexicano sufrió una rotura de ligamentos en la rodilla durante un partido de UEFA Champions League. Se espera que el lateral, de apenas 22 años, pueda regresar a las canchas a finales de junio, lo que complica seriamente sus opciones de llegar a tiempo para ser considerado en la lista final rumbo al Mundial 2026. La baja resulta especialmente sensible si se toma en cuenta que Huescas tenía amplias posibilidades de ser titular, ya que se trata de una de las posiciones en las que Javier Aguirre mantiene mayores dudas.

2. Santiago Giménez

AC Milan Training Session | Giuseppe Cottini/GettyImages

Santiago Giménez no ha logrado consolidarse con el AC Milan. El delantero mexicano ya atravesaba una etapa complicada en cuanto a rendimiento con el conjunto rossonero antes de sufrir una lesión en el tobillo, la cual terminó por frenar su continuidad. Su presente con la selección mexicana tampoco ha sido el ideal, ya que registra apenas seis goles en 46 partidos. El Bebote fue sometido a una intervención quirúrgica a mediados de diciembre de 2025 y se espera que pueda regresar a las canchas a mediados de abril. A pesar de este panorama, Javier Aguirre ha dejado claro que esperará hasta el último momento a los jugadores lesionados, por lo que el canterano de Cruz Azul todavía mantiene opciones importantes de colarse en la lista final rumbo al Mundial 2026.

1. Edson Álvarez

Fenerbahce SK v Konyaspor - Trendyol Süper Lig | Ahmad Mora/GettyImages

Este fin de semana, Edson Álvarez compartió un comunicado en el que reveló que reca­yó de su lesión en el tobillo tras el partido del pasado 22 de enero en la Europa League. El mediocampista mexicano arrastra molestias físicas desde principios de diciembre y explicó que, en conjunto con el cuerpo médico del Fenerbahçe, se realizará una nueva evaluación para determinar la gravedad de la lesión, aunque no se dio a conocer un tiempo estimado de recuperación. El ‘Machín’ es uno de los capitanes de la selección mexicana y uno de los futbolistas que parecían tener su lugar asegurado en la convocatoria de Javier Aguirre rumbo al Mundial de 2026, por lo que una posible ausencia representaría un duro golpe para el Tricolor.

Otros futbolistas como Alexis Vega, Jesús Orozco Chiquete, Gilberto Mora e Israel Reyes actualmente se encuentran lesionados.

Se espera que Vega pueda volver a la actividad en los próximos días con el Toluca, una vez que se recupere por completo de la lesión en la rodilla derecha.

Israel Reyes, quien salió de cambio por molestias físicas durante el amistoso ante Bolivia, aseguró a través de sus redes sociales que todo quedó en un susto y que se encuentra en buen estado.

En el caso de Gilberto Mora, el cuerpo médico de Xolos de Tijuana le está realizando diversos estudios para determinar el tipo de lesión que presenta y confirmar si se trata de una pubalgia.

Finalmente, Orozco Chiquete sufrió una luxación en el tobillo derecho durante las semifinales ante Tigres. El futbolista fue operado el 9 de diciembre de 2025 y ya ha comenzado su proceso de rehabilitación. Si bien el defensa de Cruz Azul no ha tenido muchos minutos en el proceso de Javier Aguirre, era considerado como una de las alternativas para suplir a Johan Vásquez.