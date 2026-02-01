¿Quiénes no llegarían al Mundial 2026? Lisandro Martínez, Juan Foyth y otros jugadores de Argentina en duda

La selección argentina se alista para ir a Norteamérica a defender la corona conseguida en Qatar en el Mundial 2026, con muchos futbolistas en la cima de sus carreras en la élite máxima del fútbol europeo y viejas glorias aún en plenitud. La ilusión albiceleste es máxima, aunque primero deberán superar el grupo J que compartirán con Argelia, Austria y Jordania.

A continuación, repasamos cinco casos de futbolistas que están descartados o que no llegarían a la cita mundialista.

1. Juan Foyth

FBL-ESP-LIGA-VILLARREAL-REALMADRID | JOSE JORDAN/GettyImages

Salvo un milagro, Juan Foyth está descartado para el Mundial 2026: sufrió la rotura del tendón de Aquiles de la pierna izquierda en el pasado duelo con el Real Madrid y deberá ser operado.

2. Lisandro Martínez

Arsenal v Manchester United - Premier League | Zohaib Alam - MUFC/GettyImages

Está regresando de una larga inactividad y se lo ve bien de la mano de Michael Carrick, aunque el tiempo dirá si llega a junio en condiciones de integrar un plantel que irá en búsqueda de la Copa del Mundo.

3. Nicolás Otamendi

SL Benfica v Real Madrid C.F. - UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD8 | Octavio Passos - UEFA/GettyImages

Es el jugador más longevo de la selección argentina y, si bien se lo ve en plenitud, una lesión, por más pequeña que sea, lo sacaría del Mundial. Scaloni confía en poder contar con su General.

4. Paulo Dybala

AS Roma v AC Milan - Serie A Enilive | NurPhoto/GettyImages

La Joya está teniendo más minutos en este tramo de la temporada, pero lo cierto es que desde el inicio de la 2025/26 tuvo varias lesiones y eso lo ha llevado a perderse convocatorias con la Albiceleste. Meses clave para él.

5. ¿Leo Messi?

Alianza Lima v Inter Miami | Eurasia Sport Images/GettyImages

El mejor futbolista de la historia está más vigente que nunca y no ha tenido lesiones graves, pero aún así no confirmó su presencia en el Mundial 2026: él mismo dice que trata de ir día a día y que la pretemporada con el Inter Miami será crucial para decidir, aunque últimamente se lo vio más cerca del si que del no.