¿Quiénes no llegarían al Mundial 2026? Neymar, Alisson Becker y otros jugadores de Brasil en duda

Con sus cinco estrellas, la selección de Brasil se ganó el privilegio de ser candidata en todas las ediciones de la Copa del Mundo. Para colmo, en el Mundial 2026 tendrán como entrenador al multicampeón Carlo Ancelotti, que buscará devolverles la gloria que no tienen desde 2002.

El Scratch integrará el grupo C junto a la siempre complicada Marruecos, Escocia y Haití. Su debut será ante los recientes subcampeones de la AFCON el sábado 13 de junio en el MetLife Stadium de Nueva Jersey.

A continuación, cinco jugadores que podrían perderse la próxima Copa del Mundo con Brasil.

1. Neymar Jr.

Flamengo v Santos - Brasileirao 2025 | Eurasia Sport Images/GettyImages

El astro brasileño tiene el Mundial entre ceja y ceja, y piensa someterse a los mejores tratamientos para llegar en condiciones a la cita tras una dura lesión de rodilla y problemas subsiguientes. Su presencia no está asegurada, pero Ancelotti ya dijo públicamente que tiene las puertas abiertas.

2. Alisson Becker

Liverpool Training Session | Nikki Dyer - LFC/GettyImages

El histórico del Liverpool tuvo problemas físicos y su presente no es el que supo ser en otras oportunidades en la previa de grandes torneos, por lo que podría perder el puesto con arqueros como Éderson o Bento. Aún así, parecería difícil pensar que no integre la convocatoria.

3. Casemiro

Arsenal v Manchester United - Premier League | Marc Atkins/GettyImages

Casemiro está de salida del Manchester United y su continuidad no puede asegurar que vaya a llegar en condiciones óptimas para ser el mediocentro titular de Brasil en Estados Unidos, México y Canadá.

4. Éder Militão

Real Madrid V Rc Celta De Vigo - Laliga Ea Sports | Europa Press Sports/GettyImages

El defensor central del Real Madrid fue una de las fijas de Carletto en su paso por la Casa Blanca, aunque su dura lesión de rodilla lo marginó mucho tiempo y todavía no ha regresado en plenitud. El tiempo corre para él. El

5. Richarlison

Tottenham Hotspur v Borussia Dortmund - UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD7 | Catherine Ivill - AMA/GettyImages

No está teniendo un último tiempo brillante como en otras oportunidades y podría perder terreno con figuras como Estevao, Vinicius Jr. y Joao Pedro.