¿Quiénes no llegarían al Mundial 2026? Rodri, Dani Carvajal y otros jugadores de España en duda

La selección de España asoma como una de las principales candidatas a hacerse del Mundial 2026, aunque no la tendrán nada fácil: integrarán el grupo H con Uruguay, Arabia Saudita y Cabo Verde. Además, tendrán la Finalissima ante Argentna en marzo para probarse, como una de las últimas presentaciones previas, frente a una selección de máxima exigencia como lo son los últimos campeones del mundo.

A continuación, cinco jugadores cuya presencia en la Copa del Mundo está en duda.

1. Rodri

Manchester City v Wolverhampton Wanderers - Premier League | Marc Atkins/GettyImages

El ganador del Balón de Oro 2024 sufrió una rotura de ligamento cruzado y su recuperación fue larga, recién en estos meses haciendo su regreso más pleno a los campos de juego. Él mismo invita a pensar en el día a día y no aventurarse con el tema Mundial.

2. Dani Carvajal

SL Benfica v Real Madrid C.F. - UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD8 | Octavio Passos - UEFA/GettyImages

Parece estar 100% recuperado, aunque la lesión que sufrió fue muy grave y la rehabilitación fue muy extensa. Cumplirá 34 años en la previa de la Copa del Mundo y deberá cuidarse al extremo si quiere decir presente.

3. Gavi

Levante UD v FC Barcelona - LaLiga EA Sports | NurPhoto/GettyImages

Tuvo que ser operado de su menisco interno de la rodilla derecha en septiembre del 2025 y se espera que regrese a los campos de juego a fines de marzo, con el tiempo contado para demostrar que está en condiciones de ir a la Copa del Mundo.

4. Álvaro Morata

ACF Fiorentina v Como 1907 - Coppa Italia | Image Photo Agency/GettyImages

En octubre de 2025, Morata quedó fuera de una convocatoria de Luis de la Fuente por decisión técnica para los partidos contra Georgia y Bulgaria por las Eliminatorias. No faltaba a una cita por este motivo desde 2018, por lo que su rendimiento en el Como 1907 será clave para poder decir presente.

5. Nico Williams

FBL-KSA-ESP-SUPERCUP-BARCELONA-ATHLETIC BILBAO | FADEL SENNA/GettyImages

Es uno de los casos más preocupantes a inicios de 2026: el extremo del Athletic ha sufrido complicaciones serias en su recuperación de una pubalgia. Se informa que su estado ha empeorado recientemente y su entorno está valorando seriamente la cirugía.