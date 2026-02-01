¿Quiénes no llegarían al Mundial 2026? Rodri, Dani Carvajal y otros jugadores de España en duda
La selección de España asoma como una de las principales candidatas a hacerse del Mundial 2026, aunque no la tendrán nada fácil: integrarán el grupo H con Uruguay, Arabia Saudita y Cabo Verde. Además, tendrán la Finalissima ante Argentna en marzo para probarse, como una de las últimas presentaciones previas, frente a una selección de máxima exigencia como lo son los últimos campeones del mundo.
A continuación, cinco jugadores cuya presencia en la Copa del Mundo está en duda.
1. Rodri
El ganador del Balón de Oro 2024 sufrió una rotura de ligamento cruzado y su recuperación fue larga, recién en estos meses haciendo su regreso más pleno a los campos de juego. Él mismo invita a pensar en el día a día y no aventurarse con el tema Mundial.
2. Dani Carvajal
Parece estar 100% recuperado, aunque la lesión que sufrió fue muy grave y la rehabilitación fue muy extensa. Cumplirá 34 años en la previa de la Copa del Mundo y deberá cuidarse al extremo si quiere decir presente.
3. Gavi
Tuvo que ser operado de su menisco interno de la rodilla derecha en septiembre del 2025 y se espera que regrese a los campos de juego a fines de marzo, con el tiempo contado para demostrar que está en condiciones de ir a la Copa del Mundo.
4. Álvaro Morata
En octubre de 2025, Morata quedó fuera de una convocatoria de Luis de la Fuente por decisión técnica para los partidos contra Georgia y Bulgaria por las Eliminatorias. No faltaba a una cita por este motivo desde 2018, por lo que su rendimiento en el Como 1907 será clave para poder decir presente.
5. Nico Williams
Es uno de los casos más preocupantes a inicios de 2026: el extremo del Athletic ha sufrido complicaciones serias en su recuperación de una pubalgia. Se informa que su estado ha empeorado recientemente y su entorno está valorando seriamente la cirugía.
Periodista Deportivo graduado en 2018 | Fotógrafo aficionado, vlogger y generador de contenido | Argentino y de San Lorenzo