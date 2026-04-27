Ranking de los clasificados a la liguilla por el Clausura 2026 en la Liga MX

El torneo de Clausura 2026 ha llegado a su fin, y nos dejó, en esta última jornada, partidos de alarido, como la goleada de Tigres UANL ante el Mazatlán, la cual les permitió amarrar su boleto a la liguilla. O la sorpresiva derrota del América a manos del Atlas de Guadalajara, que acabaron el semestre como sextos de la general.

Es sabido por todos que la liguilla es un torneo aparte, en donde los mejores clasificados en la tabla general no son necesariamente los favoritos para quedarse con el campeonato. Por eso, a través de este artículo, compartimos contigo quiénes son los mejores rankeados en la fiesta grande por el fútbol mexicano.

8. Atlas

America v Atlas - Torneo Clausura 2026 Liga MX | Agustin Cuevas/GettyImages

El Atlas de Guadalajara se metió a la liguilla en el último partido del torneo. Un empate ante las Águilas del América era suficiente para que aseguraran su lugar en la fiesta grande del fútbol mexicano, y, sin embargo, terminaron por ganarlo de último minuto, gracias un gran gol anotado por Alfonso, el 'Ponchito' González. Esto permitió que avanzaran como sextos de la tabla. No obstante, si comparamos la plantilla de los rojinegros con las de los otros equipos clasificados, nos damos cuenta de que, a pesar de que en la tabla aparecen como el sexto, son realmente el club con menos posibilidades de alcanzar la gloria en esta liguilla.

7. Tigres UANL

Tigres UANL v Mazatlan FC - Torneo Clausura 2026 Liga MX | Azael Rodriguez/GettyImages

Los dirigidos por Guido Pizarro no tuvieron una buena temporada regular. Sumaron solamente 25 puntos, con un fútbol bastante inconsistente. Ahora bien, si hay un club en México capaz de revertir su suerte en la fiesta grande del fútbol mexicano, ese es Tigres. Con la motivación de despedir con un título a su máxima leyenda: André-Pierre Gignac, y un Ángel Correa encendido, el conjunto auriazul es un rival al cual pocos se querrían enfrentar en esta liguilla. Sin embargo, entre los clasificados hay al menos otros seis equipos que atraviesan por un mejor momento futbolístico.

6. Cruz Azul

Queretaro v Cruz Azul - Torneo Clausura 2026 Liga MX | Jam Media/GettyImages

La Máquina Celeste de la Cruz Azul arrancó de gran manera el torneo de Clausura 2026. Sin embargo, tras quedar eliminados en los cuartos de final por la CONCACAF Champions CUP, la escuadra celeste cayó en un bache futbolísitico que terminó por cortar el proyecto de Nicolás Larcamón. Con Joel Huiqui en el banquillo, como director técnico interino, el conjunto cementero buscará hacer historia en esta liguilla. Tomando en cuenta la calidad del plantel, el Cruz Azul tendría que estar mejor ubicado en este ranking. No obstante, la falta de experiencia de Huiqui lo manda hasta el sexto lugar.

5. América

America v Atlas - Torneo Clausura 2026 Liga MX | Agustin Cuevas/GettyImages

El torneo de Clausura 2026 que tuvo el América fue muy similar al rendido por Tigres UANL. Con una plantilla de primer nivel pero actuaciones irregulares, terminaron cosechando un total de 25 unidades, y, tras caer en la última jornada ante el Atlas, bajaron hasta el octavo lugar de la tabla general. Recordemos que, en la obtención de su último campeonato, también entraron a la liguilla como octavos. Sin embargo, en esta ocasión se enfrentarán en cuartos ante unos Pumas de la UNAM que atraviesan por uno de sus mejores momentos futbolísticos en la última década.

4. Chivas

Chivas v Tijuana - Torneo Clausura 2026 Liga MX | Simon Barber/GettyImages

Durante gran parte de la temporada regular, las Chivas Rayadas de Guadalajara se mantuvieron como el mejor equipo de la Liga MX. Y aunque los Pumas de la UNAM les arrebataron el liderato general en la última jornada, no podemos descartarlos para esta liguilla. De no ser porque perderán a varios elementos del cuadro titular, puesto que tendrán que concentrarse con la selección mexicana de fútbol de cara al Mundial 2026, aparecerían aún mejor clasificados en este ranking.

3. Toluca

Toluca v Leon - Torneo Clausura 2026 Liga MX | Jam Media/GettyImages

Tras culminar el torneo de Clausura 2026 con una espectacular goleada frente al conjunto del León, los Diablos Rojos del Toluca parecen haber aliviado el trago amargo de la derrota sufrida a mitad de semana a manos del ya extinto Mazatlán. Si bien es cierto que la prioridad de los actuales bicampeones del fútbol mexicano es la CONCACAF Champions CUP, los dirigidos por Antonio, el 'Turco' Mohamed tienen calidad de sobra para coronarse en ambas competencias.

2. Pachuca

Pachuca v Pumas UNAM - Torneo Clausura 2026 Liga MX | Jam Media/GettyImages

Los Tuzos del Pachuca culminaron la campaña regular con una dolorosa derrota a manos de los Pumas UNAM, y, sin embargo, el rendimiento alto y constante que mantuvieron a lo largo del torneo no se puede hacer a un lado. Los Tuzos lograron vencer a rivales de alta jerarquía, demostrando talento, entrega y pundonor. Cualidades sumamente necesarias para aquellos clubes que aspiran a quedarse con el campeonato.

1. Pumas UNAM

Pachuca v Pumas UNAM - Torneo Clausura 2026 Liga MX | Jam Media/GettyImages

Los dirigidos por el talentoso estratega mexicano, Efraín Juárez, lograron sobreponerse ante una prematura y dolorosa eliminación en la primera ronda por la CONCACAF Champions CUP, a manos del San Diego FC. A partir de ese momento, los universitarios alcanzaron un nivel superlativo en el torneo local. Ganando un total de 10 partidos, empatando seis y solo perdiendo en una ocasión, los Pumas cerraron como punteros del campeonato mexicano y son, hasta el momento, el claro favorito para quedarse con el título.

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