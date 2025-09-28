Ranking FIFA selecciones fútbol 2025 actualizado: posición de España y del resto de países, con Argentina 3°

El Ranking FIFA es una clasificación realizada por la propia asociación madre del fútbol mundial. En la misma se adopta el sistema de puntos, que se otorgan y anuncian en función de los resultados de todos los partidos internacionales aprobados por la FIFA.

El método de cálculo actual es un sistema de clasificación llamado "SUM" introducido en agosto de 2018, al sumar y restar los puntos a los ganadores y perdedores del partido en lugar de promediar los puntos del período dado.

Argentina venía siendo primera, pero Francia y España lo superaron y los dirigidos por De La Fuente lideran actualmente, mientras la subcampeona del mundo en Qatar 2022 se mantiene en segundo lugar.

Ante tanta modificación y de cara a los últimos 9 meses de competencia antes del inicio de la Copa del Mundo 2026, repasamos cómo están las posiciones con la mejores selecciones del mundo.

Spain v France - UEFA Nations League 2025 Semi-final | Jean Catuffe/GettyImages

1. España

UEFA Nations League 2025 FinalPortugal v Spain | ANP/GettyImages

La actual subcampeona de la Nations League regresó a la primera posición por primera vez desde 2014 y también rompiendo todos los hitos: la selección femenina y masculina de un mismo país, lideran el ránking de sus respectivos equipos. Puso fin al dominio que Argentina (3.ª, -2), que era líder desde abril de 2023.

2. Francia

France v Iceland - Quarter Final: UEFA Euro 2016 | Mike Hewitt/GettyImages

Desde Qatar 2022 se mantiene en el segundo lugar y buscará el tercer título en los últimos dos mundiales, luego de levantar la segunda Copa del Mundo en Rusia 2018 y fue finalista en Doha.

3. Argentina

FBL-WC-2026-SAMERICA-QUALIFIERS-ARG-VEN | LUIS ROBAYO/GettyImages

Es la selección candidata a ser bicampeón del mundo, en lo que puede ser el último mundial de Lionel Messi. Perdió el liderazgo en la última ventana FIFA y ahora es tercera.

4. Inglaterra

Serbia v England - FIFA World Cup 2026 Qualifier | Michael Regan/GettyImages

Noni Madueke, Ezri Konsa y Marc Guehi anotaron sus primeros goles para Inglaterra, que venció 5-0 a Serbia, en una victoria que podría ser un punto de inflexión en la gestión de Tuchel, que buscará llegar de gran forma al Mundial. Se mantiene cuarto.



5. Portugal

Portugal v Spain - UEFA Nations League 2025 Final | Lars Baron/GettyImages

Ganó la Nations League y con Cristiano Ronaldo a la cabeza, es una de las grandes candidatas en el Mundial 2026 y desbancó a Brasil del quinto lugar.

6. Brasil

FBL-WC-2026-SAMERICA-QUALIFIERS-BRA-TRAINING | MAURO PIMENTEL/GettyImages

Ante la llegada de Carlo Ancelotti se está reacomodando, pero siempre es candidata. Perdió el quinto lugar con Portugal.

7. Países Bajos

Netherlands v Poland - FIFA World Cup 2026 Qualifier | Dean Mouhtaropoulos/GettyImages

Tiene una gran generación de jugadores que quieren coronar y están siempre en competencia. Se mantiene en el séptimo lugar.

8. Bélgica

FBL-WC-2026-EUR-QUALIFIERS-BEL-KAZ | NICOLAS TUCAT/GettyImages

Sigue octavo después de dos victorias consecutivas, para aprovechar y golear por 6-0 a Kazajistán y Liechtenstein.

9. Croacia

Croatia v Montenegro - FIFA World Cup 2026 Qualifier | Jurij Kodrun/GettyImages

Goleó a Montenegro por 4-0 y 1-0 a Islas Feroe, con una gran camada de futbolistas que llegó a la final y semifinal en los últimos dos mundiales.

10. Italia

Italy v Estonia - FIFA World Cup 2026 Qualifier | Mattia Ozbot/GettyImages

Le ganó 5-4 a Israel y goleó 5-0 a Estonia, con un nuevo plantel que buscará volver a posicionar a Italia en el histórico lugar que siempre supo cuidar y tener. Entra al top 10 tras la salida de Alemania.

RÁNKING DE LAS 20 MEJORES SELECCIONES DEL MUNDO