Ranking FIFA selecciones fútbol 2025 actualizado: posición de España y del resto de países, con Argentina 3°

Tras la actualización a mediados de septiembre hubo cambios entre los primeros diez lugares y conozcamos el top 20 de selecciones.
Gonzalo Orellano|
Turkiye v Spain - 2026 FIFA World Cup European Qualifiers
Turkiye v Spain - 2026 FIFA World Cup European Qualifiers

El Ranking FIFA es una clasificación realizada por la propia asociación madre del fútbol mundial. En la misma se adopta el sistema de puntos, que se otorgan y anuncian en función de los resultados de todos los partidos internacionales aprobados por la FIFA.

El método de cálculo actual es un sistema de clasificación llamado "SUM" introducido en agosto de 2018, al sumar y restar los puntos a los ganadores y perdedores del partido en lugar de promediar los puntos del período dado.

Argentina venía siendo primera, pero Francia y España lo superaron y los dirigidos por De La Fuente lideran actualmente, mientras la subcampeona del mundo en Qatar 2022 se mantiene en segundo lugar.

Ante tanta modificación y de cara a los últimos 9 meses de competencia antes del inicio de la Copa del Mundo 2026, repasamos cómo están las posiciones con la mejores selecciones del mundo.

Dean Huijsen
Spain v France - UEFA Nations League 2025 Semi-final

1. España

UEFA Nations League 2025 FinalPortugal v Spain
UEFA Nations League 2025 FinalPortugal v Spain

La actual subcampeona de la Nations League regresó a la primera posición por primera vez desde 2014 y también rompiendo todos los hitos: la selección femenina y masculina de un mismo país, lideran el ránking de sus respectivos equipos. Puso fin al dominio que Argentina (3.ª, -2), que era líder desde abril de 2023.

2. Francia

Paul Pogba
France v Iceland - Quarter Final: UEFA Euro 2016

Desde Qatar 2022 se mantiene en el segundo lugar y buscará el tercer título en los últimos dos mundiales, luego de levantar la segunda Copa del Mundo en Rusia 2018 y fue finalista en Doha.

3. Argentina

FBL-WC-2026-SAMERICA-QUALIFIERS-ARG-VEN
FBL-WC-2026-SAMERICA-QUALIFIERS-ARG-VEN

Es la selección candidata a ser bicampeón del mundo, en lo que puede ser el último mundial de Lionel Messi. Perdió el liderazgo en la última ventana FIFA y ahora es tercera.

4. Inglaterra

Ezri Konsa
Serbia v England - FIFA World Cup 2026 Qualifier

Noni Madueke, Ezri Konsa y Marc Guehi anotaron sus primeros goles para Inglaterra, que venció 5-0 a Serbia, en una victoria que podría ser un punto de inflexión en la gestión de Tuchel, que buscará llegar de gran forma al Mundial. Se mantiene cuarto.

5. Portugal

Ruben Dias
Portugal v Spain - UEFA Nations League 2025 Final

Ganó la Nations League y con Cristiano Ronaldo a la cabeza, es una de las grandes candidatas en el Mundial 2026 y desbancó a Brasil del quinto lugar.

6. Brasil

FBL-WC-2026-SAMERICA-QUALIFIERS-BRA-TRAINING
FBL-WC-2026-SAMERICA-QUALIFIERS-BRA-TRAINING

Ante la llegada de Carlo Ancelotti se está reacomodando, pero siempre es candidata. Perdió el quinto lugar con Portugal.

7. Países Bajos

Denzel Dumfries, Virgil Van Dijk, Micky van de Ven
Netherlands v Poland - FIFA World Cup 2026 Qualifier

Tiene una gran generación de jugadores que quieren coronar y están siempre en competencia. Se mantiene en el séptimo lugar.

8. Bélgica

FBL-WC-2026-EUR-QUALIFIERS-BEL-KAZ
FBL-WC-2026-EUR-QUALIFIERS-BEL-KAZ

Sigue octavo después de dos victorias consecutivas, para aprovechar y golear por 6-0 a Kazajistán y Liechtenstein.

9. Croacia

Andrej Kramaric
Croatia v Montenegro - FIFA World Cup 2026 Qualifier

Goleó a Montenegro por 4-0 y 1-0 a Islas Feroe, con una gran camada de futbolistas que llegó a la final y semifinal en los últimos dos mundiales.

10. Italia

Italy v Estonia - FIFA World Cup 2026 Qualifier
Italy v Estonia - FIFA World Cup 2026 Qualifier

Le ganó 5-4 a Israel y goleó 5-0 a Estonia, con un nuevo plantel que buscará volver a posicionar a Italia en el histórico lugar que siempre supo cuidar y tener. Entra al top 10 tras la salida de Alemania.

RÁNKING DE LAS 20 MEJORES SELECCIONES DEL MUNDO

Posición

Selección

Puntos

1

España

1875

2

Francia

1870,9

3

Argentina

1870,3

4

Inglaterra

1820

5

Portugal

1779

6

Brasil

1761

7

Países Bajos

1754

8

Bélgica

1739

9

Croacia

1714

10

Italia

1710

11

Marruecos

1706

12

Alemania

1704

13

Colombia

1692

14

México

1688

15

Uruguay

1673

16

EEUU

1670

17

Suiza

1648

18

Senegal

1645

19

Japón

1640

20

Dinamarca

1627

Published
Gonzalo Orellano
GONZALO ORELLANO

Argentino, pero acomoda sus horarios para ver a la Casablanca del fútbol en el televisor.

