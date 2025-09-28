Ranking FIFA selecciones fútbol 2025 actualizado: posición de España y del resto de países, con Argentina 3°
El Ranking FIFA es una clasificación realizada por la propia asociación madre del fútbol mundial. En la misma se adopta el sistema de puntos, que se otorgan y anuncian en función de los resultados de todos los partidos internacionales aprobados por la FIFA.
El método de cálculo actual es un sistema de clasificación llamado "SUM" introducido en agosto de 2018, al sumar y restar los puntos a los ganadores y perdedores del partido en lugar de promediar los puntos del período dado.
Argentina venía siendo primera, pero Francia y España lo superaron y los dirigidos por De La Fuente lideran actualmente, mientras la subcampeona del mundo en Qatar 2022 se mantiene en segundo lugar.
Ante tanta modificación y de cara a los últimos 9 meses de competencia antes del inicio de la Copa del Mundo 2026, repasamos cómo están las posiciones con la mejores selecciones del mundo.
1. España
La actual subcampeona de la Nations League regresó a la primera posición por primera vez desde 2014 y también rompiendo todos los hitos: la selección femenina y masculina de un mismo país, lideran el ránking de sus respectivos equipos. Puso fin al dominio que Argentina (3.ª, -2), que era líder desde abril de 2023.
2. Francia
Desde Qatar 2022 se mantiene en el segundo lugar y buscará el tercer título en los últimos dos mundiales, luego de levantar la segunda Copa del Mundo en Rusia 2018 y fue finalista en Doha.
3. Argentina
Es la selección candidata a ser bicampeón del mundo, en lo que puede ser el último mundial de Lionel Messi. Perdió el liderazgo en la última ventana FIFA y ahora es tercera.
4. Inglaterra
Noni Madueke, Ezri Konsa y Marc Guehi anotaron sus primeros goles para Inglaterra, que venció 5-0 a Serbia, en una victoria que podría ser un punto de inflexión en la gestión de Tuchel, que buscará llegar de gran forma al Mundial. Se mantiene cuarto.
5. Portugal
Ganó la Nations League y con Cristiano Ronaldo a la cabeza, es una de las grandes candidatas en el Mundial 2026 y desbancó a Brasil del quinto lugar.
6. Brasil
Ante la llegada de Carlo Ancelotti se está reacomodando, pero siempre es candidata. Perdió el quinto lugar con Portugal.
7. Países Bajos
Tiene una gran generación de jugadores que quieren coronar y están siempre en competencia. Se mantiene en el séptimo lugar.
8. Bélgica
Sigue octavo después de dos victorias consecutivas, para aprovechar y golear por 6-0 a Kazajistán y Liechtenstein.
9. Croacia
Goleó a Montenegro por 4-0 y 1-0 a Islas Feroe, con una gran camada de futbolistas que llegó a la final y semifinal en los últimos dos mundiales.
10. Italia
Le ganó 5-4 a Israel y goleó 5-0 a Estonia, con un nuevo plantel que buscará volver a posicionar a Italia en el histórico lugar que siempre supo cuidar y tener. Entra al top 10 tras la salida de Alemania.
RÁNKING DE LAS 20 MEJORES SELECCIONES DEL MUNDO
Posición
Selección
Puntos
1
España
1875
2
Francia
1870,9
3
Argentina
1870,3
4
Inglaterra
1820
5
Portugal
1779
6
Brasil
1761
7
Países Bajos
1754
8
Bélgica
1739
9
Croacia
1714
10
Italia
1710
11
Marruecos
1706
12
Alemania
1704
13
Colombia
1692
14
México
1688
15
Uruguay
1673
16
EEUU
1670
17
Suiza
1648
18
Senegal
1645
19
Japón
1640
20
Dinamarca
1627
Argentino, pero acomoda sus horarios para ver a la Casablanca del fútbol en el televisor.