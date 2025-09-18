Ranking - Los mejores defensas en la historia de la selección española

La selección española hoy en día vive en una ligera crisi de centrales. Ni Eric García, ni Pau Torres o Vivian son centrales del nivel que fueron en su día Sergio Ramos, Gerard Piqué o Carles Puyol.

A continuación te dejamos los mejores defensas de la historia de España rankeados:

6. Miguel Ángel Nadal

El tío de Rafa Nadal ya puso su apellido en lo más alto años antes de que el tenista consiguiera internacionalizarlo. Triunfó en el Barcelona y en la selección española como un central polivalente que podía actuar en el centro del campo si la ocasión lo requería. Jugó 62 partidos con España y marcó 3 goles.

5. Manuel Sanchís

Recordamos a Manuel Sanchís Martínez, fallecido hace siete años.



Con el @realmadrid ganó una Copa de Europa, cuatro Ligas y una Copa de España. pic.twitter.com/NUPcrXZ6R9 — La Galerna (@lagalerna_) October 27, 2024

Fue un referente en la defensa de la selección y del Real Madrid en los años ochenta y principios de los noventa. Miembro de la recordada ''Quinta del Buitre'', Sanchís jugó 48 partidos con España y marcó un gol. Fue campeón de Europa Sub 21 con España en el año 1986.

4. Fernando Hierro

Fernando Hierro | IMAGO / Sven Simon

29 goles en los 89 partidos que disputó en su trayectoria con la Roja. Nada más que añadir. Hierro fue un pivote que acabó reconvirtiéndose en un central con una salida de balón óptima y con mucha llegada. Lideró a la selección y al Real Madrid y no solo pasará a la historia por esto. También dirigió a España en el Mundial de Rusia 2018 tras la destitución de Lopetegui.

3. Gerard Piqué

Un jugador clave en la época dorada de España. Fue llegar a la selección y abrirse paso como titular. Desde su irrupción en el 2010 hasta que decidió dejar la selección siempre fue un fijo. Fue un central expeditivo, con buena salida de balón y buen remate, pero eso sí, siempre se le consideró como un jugador que estuvo por debajo de los dos siguientes.

2. Carles Puyol

🏆Mundial

🏆🏆🏆Champions

🏆🏆Mundial de Clubes

🏆Eurocopa

🏆🏆Supercopa 🇪🇺

🏆🏆🏆🏆🏆🏆Liga 🇪🇸

🏆🏆🏆🏆🏆🏆Supercopa 🇪🇸

🏆🏆Copa del Rey 🇪🇸



El Tarzán que entendía a la perfección el idioma de la pelota. Ganó todo con Barcelona 🟦🟥 y España 🇪🇸. Carles Puyol cumple 46 años. pic.twitter.com/ipldLIRQSq — VSports Team (@VSportsTM) April 13, 2024

Fue el protagonista del gol de las semifinales ante Alemania en el Mundial 2010. Un gol que pasó a la historia además de su posterior celebración con el ''tiburón'' con la toalla puesta y los reyes en el vestuario felicitándole. Una Eurocopa y un Mundial en su casillero y un jugador que será siempre recordado por su lucha, su entrega y su melena.

1. Sergio Ramos

Sergio Ramos fue campeón del mundo con España | IMAGO / Marca

Dos Eurocopas y un Mundial. Don Sergio Ramos, que ha jugado cuatro Copas del Mundo, pero que se va a perder esta quinta al haberse quedado fuera de la lista de Luis Enrique. Es el mejor de esta lista por todo lo que ha representado. Un líder dentro y fuera del campo, un capitán que siempre dio la cara en los buenos y en los malos momentos y que sobre todo, se dejó la piel en el campo en cada minuto para defender a su país. Le queda la espinita de no haber marcado gol en ningún Mundial.