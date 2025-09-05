Ranking - Los mejores delanteros en la historia de la selección española

El Mundial está a la vuelta de la esquina y aunque España no es la principal favorita, es un equipo a tener en cuenta que perfectamente puede llevarse la Copa del Mundo si realiza un torneo perfecto y despliegan su fútbol.

Uno de los principales problemas que cuenta Luis Enrique es la falta de un delantero goleador que pueda anotar con facilidad ante las jugadas que produzca el equipo. En su historia, La Roja ha contado con grandes delanteros, vamos a repasar los 10 mejores.

10. Pedro Rodríguez

Pedro Rodríguez se dio a conocer en el FC Barcelona | Geoff Burke-Imagn Images

Pese a no ser un delantero puro de área ni tampoco titular indiscutible, el extremo canario fue clave en la Selección que lo ganó todo. Anotó 17 goles y ganó un Mundial y una Eurocopa con actuaciones destacadas, especialmente ante Alemania en semifinales del Mundial.



9. Álvaro Morata

Morata sigue vigente con la selección de España | Kevin Jairaj-Imagn Images

El delantero actual de España tiene fama de fallón, pero llevó a la selección a semifinales de la pasada Eurocopa y ya lleva 27 tantos con La Roja, superando a grandes jugadores de la historia de España.

8. Telmo Zarra

Un día como hoy pero de hace 68 años el legendario Telmo Zarra marcó su único gol en los Mundiales.



Mundial Brasil

2 julio 1950

🇪🇸 1-0 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿



Con este gol Zarra eliminó a la soberbia Inglaterra en la primera ronda y España avanzó invicta pic.twitter.com/S03cxgQb61 — Alberto Sandoval (@elcompitv) July 3, 2018

El delantero histórico vasco trasladó su habilidad goleadora a la selección, Con España, Zarra anotó 20 goles en 20 partidos y disputó varios torneos internacionales, aunque no tuvo mucha suerte en ellos.

7. Fernando Morientes

Fernando Morientes brilló en el Real Madrid | Ulmer

El delantero extremeño tuvo una gran carrera a nivel de clubes, llegando a ganar la Champions con Real Madrid y Liverpool. Con la selección también fue muy importante, aunque se quedó fuera de la gran generación de España por pocos años, debido a su edad. Aún así, anotó 27 tantos con La Roja y tuvo un papel destacado en el Mundial de 2002, en el que España quedó eliminada en cuartos de final de forma injusta.

6. Emilio Butragueño

Emilio Butragueño logró 26 tantos con España | IMAG

El delantero histórico del Real Madrid coincidió con una buena generación pero no tuvieron suerte en las citas internacionales. Consiguió anotar 26 tantos y aunque estuvo en el equipo que llegó a la final de la Eurocopa de 1984, no jugaría ni un solo minuto. Donde si brillaría sería en el Mundial de 1986, donde anotaría 5 tantos igualando a Maradona en el torneo y quedándose a un solo gol del máximo goleador de esa edición. Por desgracia, España caería en cuartos frente a Bélgica por penaltis.

5. Alfredo Di Stéfano

Alfredo Di Stefano brilló en el Real Madrid | IMAGO / Album

España tuvo el privilegio de poder contar con Di Stéfano en sus filas debido a que antes, los jugadores podían jugar con varias selecciones a lo largo de su carrera. El argentino es uno de los mejores jugadores de la historia y pese a que con España ya estaba en su última etapa como futbolista, mostró su calidad y consiguió anotar 23 goles.

4. Luis Suárez

Y este no mordía:



- Con Barcelona

🏆🏆 Ligas de España

🏆🏆 Copas del Rey

⚽️ de Oro 1960



- Con Inter

🏆🏆🏆 Scudetti de la serie A

🏆🏆 Copa de Europa (Champions League)

🏆🏆 Copas Intercontinentales



- Con España

🏆 Copa de Europa (1964)



¡Feliz cumpleaños, Luis Suárez🇪🇸! pic.twitter.com/PJfdRXl0T8 — MedioTiempo (@mediotiempo) May 2, 2019

El único ganador del Balón de Oro de la historia de España lideró La Roja en su etapa como jugador y además consiguió levantar la Eurocopa de 1964. Luis Suárez anotó 14 goles en su carrera como internacional y los que le vieron jugar dicen que ha sido el mejor futbolista español de la historia.

3. Fernando Torres

Torres fue clave en la Eurocopa de 2008 | Offside Sports-Imagn Images

Llegando al pódium es difícil elegir que jugador está en cada posición. Fernando Torres fue clave en las dos Eurocopas, que ganó España en 2008 y 2012. El madrileño anotó el gol de la victoria en la final de 2008 contra Alemania y en también sería el máximo anotador en 2012. Sin embargo, en la Selección no tuvo la importancia de los dos depredadores que siguen la lista.

2. Raúl González

Probablemente sea el mejor delantero de la historia de España, pero los éxitos de Villa y los goles del asturiano, le relegarían a la segunda plaza. Aún así, Raúl fue el gran líder de La Roja en la generación anterior a los éxitos y anotó 44 goles.

1. David Villa

Villa ganó la Copa del Mundo en 2010 | Witters Sport-Imagn Images

El asturiano es una leyenda en España. Sus goles hicieron que España llegara a semifinales del Mundial de 2010, ya que anotó cinco goles en los cinco primeros partidos. Ese año ganaría el torneo y se convertiría en el delantero que levantó la primera y única Copa del Mundo con España. También tendría una participación destacada en el Mundial de 2006, donde anotaría tres goles, y en la Eurocopa de 2008 que ganó España. El asturiano marcaría cuatro goles en ese torneo, pero se lesionaría en semifinales y no podría disputar la final frente a Alemania. El Guaje se retiraría de la selección con 59 goles, 9 de ellos en Mundiales, lo que le sitúa entre los máximos goleadores del torneo.