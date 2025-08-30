Rasmus Højlund jugará en el Nápoles

El futuro de Rasmus Højlund ya está definido. Según fuentes cercanas a la negociación, Manchester United y Napoli alcanzaron un acuerdo el pasado martes para la cesión del delantero danés, en una operación que incluye una opción de compra que, en la práctica, se convertirá en obligatoria.

Condiciones del fichaje

El trato contempla un préstamo valorado en 6 millones de euros, con una cláusula de compra fijada en 44 millones, lo que eleva el monto total de la operación a 50 millones. Con este movimiento, el Napoli asegura la incorporación de un atacante joven y de proyección, mientras que el United se desprende de un futbolista que no logró consolidarse en Old Trafford.

Højlund, por su parte, ya ha dado el visto bueno a la operación. Las comisiones de los agentes están pactadas y el jugador tiene clara su intención: vestir la camiseta del conjunto napolitano. Todo apunta a que su etapa en el Manchester United llega a su fin sin posibilidad de marcha atrás.

Solo restan pequeños detalles para que la operación se haga oficial. Una vez superados esos últimos flecos burocráticos, el anuncio será inminente.

El Napoli suma así un refuerzo de peso para su delantera, con la esperanza de que Højlund pueda convertirse en una pieza clave en la nueva etapa del club.