Raúl Jiménez: 203 goles en su carrera y el mejor cobrador de penales en la historia de la Premier League

Tal parece que nada detiene a Raúl Jiménez, ya que sigue acrecentando su leyenda en la Premier League de Inglaterra, pues este sábado marcó una nueva anotación en la victoria 3-1 del Fulham sobre el Burnley, lo que significó el tanto 203 de su carrera a nivel clubes y selección, pero al mismo tiempo logró otro récord en la competencia británica.

Raúl Jiménez alcanza los 203 goles como profesional 🇲🇽⚽️



El delantero mexicano sigue dejando huella tanto a nivel de clubes como a nivel de selección 💥#rauljimenez #premierleague #fulham #mexico #futbol pic.twitter.com/FhlnG4EhKl — MARCA México 🇲🇽 (@MarcaMexico_) March 21, 2026

El conjunto del delantero mexicano ya vencía 2-1 a su rival cuando se jugaba el tiempo añadido, con este recibiendo una falta por parte de Josh Laurent, quien incluso fue expulsado. A la brevedad, el azteca, que ingresó al minuto 82, tomó la pelota para cobrar desde el manchón penal, y con la tranquilidad que le caracteriza a la hora de definir, acertó su disparo para el 3-1 final, lanzando la dedicatoria al cielo en memoria de su padre, que falleció el pasado 12 de marzo.



Con esto, El Lobo de Tepeji llegó a los 14 penales consecutivos sin errar, mejorando así su marca como el mejor cobrador de penales en la historia de la Premier League. Desde hace unas semanas, el canterano del América dejó atrás el récord impuesto por el marfileño Yaya Touré, que llevó a cabo once cobros al hilo sin fallar durante su estancia con el Manchester City.



A través de sus redes sociales, la misma liga, considerada por muchos la mejor del planeta, felicitó por su marca al ex del Wolverhampton Wanderers publicando: “Raúl Jiménez no cometió ningún error desde el punto penal. Ha marcado los 14 penaltis que ha ejecutado, lo que le convierte en el mejor de la historia de la Premier League”.

Raul Jimenez is faultless from the penalty spot 💪



He has scored all 14 of his penalties, making him the best-ever in the Premier League 👑 — Premier League (@premierleague) March 21, 2026

De los 203 goles que el tres veces mundialista ha marcado, 31 han sido con la casaca del Fulham, los mismos que hizo mientras defendía a los Wolves. Su mejor etapa fue con el Benfica de Portugal, perforando las redes en 57 ocasiones, mientras con la selección mexicana lo ha hecho 45 veces. Durante su instancia en Coapa celebró 38 anotaciones, mas con el Atlético Madrid de España únicamente pudo conseguir una diana.