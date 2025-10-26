Rayados cae 2-0 ante el Cruz Azul y pierde a un importante futbolista español de cara al clásico regio

La noche del sábado 25 de octubre del 2025, en la cancha del Estadio Olímpico Universitario, la Máquina Celeste de la Cruz Azul recibió la visita del Club de Fútbol Monterrey para disputar el partido correspondiente a la jornada número 15 del Torneo Apertura 2025.

El encuentro reunió a dos equipos que llegaban en la parte alta de la tabla, conscientes de que una victoria podía ser determinante para perfilarse rumbo a la liguilla. Desde el arranque, ambos conjuntos mostraron intensidad, aunque el cuadro local fue el que logró imponer su estilo con mayor claridad.

Cruz Azul v Monterrey - Torneo Apertura 2025 Liga MX | Agustin Cuevas/GettyImages

Con goles de Jesús Orozco al minuto 44 de la primera mitad y uno más de Ángel Sepúlveda en la agonía del compromiso, los cementeros vencieron 2-0 al Club de Fútbol Monterrey. El tanto de Orozco llegó en un momento clave, justo antes del descanso, mientras que el de Sepúlveda cerró el partido en los instantes finales, desatando la euforia de los aficionados celestes.

Con este resultado, Cruz Azul alcanzó las 32 unidades y se colocó en la tercera posición general, mientras que la Pandilla descendió al quinto lugar de la tabla.

Sin embargo, la derrota no fue la única mala noticia para el conjunto regiomontano. Antes de que cayera el primer gol por parte de los cementeros, el futbolista español Oliver Torres cometió una falta imprudente que le costó la tarjeta roja.

¡Roja para Óliver Torres! ¡Rayados se queda con 10 por esta entrada temeraria! ❌😱#MegaFutbol pic.twitter.com/aVoyzaHuz1 — TUDN MEX (@TUDNMEX) October 26, 2025

La expulsión dejó a sus compañeros con un hombre menos durante gran parte del encuentro, complicando el panorama para el equipo dirigido por Domenec Torrent. Además, Torres quedó automáticamente suspendido y no podrá disputar el próximo compromiso de los Rayados, nada menos que el Clásico Regio frente a los Tigres de la UANL.

La expulsión, el resultado adverso y la pérdida de posiciones en la clasificación general representaron un duro golpe para el Monterrey, que deberá recomponerse rápidamente si quiere mantenerse entre los aspirantes al título en esta recta final del torneo.