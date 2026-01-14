Rayados de Monterrey buscaría a Antoine Griezmann para el Apertura 2026

Rayados de Monterrey se ha consolidado como el proyecto más ambicioso de la Liga MX, gracias a una directiva que no escatima en contrataciones de élite. Tras sacudir el mercado con figuras como Sergio Canales, Lucas Ocampos y el legendario Sergio Ramos, el club regiomontano ya planea su próximo golpe de autoridad. Según reportes recientes, el objetivo para el Apertura 2026 es el astro francés Antoine Griezmann, un movimiento que reafirmaría el estatus de la "Pandilla" como un referente del fútbol internacional.

De acuerdo con información de El Chiringuito, el objetivo prioritario de Rayados es el fichaje del delantero francés para la próxima campaña. El reporte señala que el conjunto regiomontano ya intentó concretar el traspaso durante el presente mercado invernal; sin embargo, el atacante de 34 años optó por permanecer en las filas del Atlético de Madrid.

Aunque Antoine Griezmann ha sido vinculado estrechamente con la MLS para el verano de 2026 —específicamente con equipos como el LAFC y Charlotte FC—, el campeón del mundo en 2018 no habría descartado la posibilidad de recalar en el fútbol mexicano. El interés de Rayados abre un escenario competitivo frente a las ofertas estadounidenses.

Griezmann siempre ha querido que su destino está en Estados Unidos, pero esta oferta, económicamente y lo que ofrecen a la familia, le agrada bastante El Chiringuito

A sus 34 años, Antoine Griezmann sigue siendo una pieza importante en el esquema de Diego Pablo 'Cholo' Simeone en el Atlético de Madrid. 'El Principito' ha disputado esta temporada un total de 28 partidos en todas las competencias (LaLiga, Copa del Rey, Champions League y Supercopa de España) y suma 10 goles y una asistencia.

Con un contrato vigente hasta junio de 2027, la gran incógnita radica en la cifra que el Atlético de Madrid exigiría por el traspaso de su máximo goleador histórico. El futuro de Griezmann parece dividirse en tres caminos: sucumbir a la seducción de la MLS, aceptar el ambicioso proyecto de Monterrey o cumplir un último año de gloria con la entidad colchonera.