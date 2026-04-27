Rayados de Monterrey firma su peor temporada en los últimos 19 años

Se ha terminado ya el torneo de Clausura 2026 para el Club de Fútbol Monterrey, y los aficionados exigen, desde ya, cambios contundentes que les permita volver a ilusionarse. Estar dentro de los primeros lugares de la tabla y ser uno de los principales candidatos para salir campeón.

El interinato de Nicolás Sánchez ha resultado ser un verdadero calvario para la Pandilla del Cerro de la Silla. En la CONCACAF Champions CUP quedaron fuera desde octavos de final, a manos de la Máquina Celeste de la Cruz Azul, y en el torneo de liga, consecharon apenas 18 puntos. El peor registro en los últimos 19 años.

FBL-MEX-MONTERREY-PUEBLA | JULIO CESAR AGUILAR/GettyImages

¿Cuándo fue la última vez que Rayados de Monterrey firmó un torneo así?

Tenemos que remitirnos hasta el torneo de Clausura 2006. En aquella ocasión, la escuadra regiomontana acabó en el lugar número 16 de la tabla general, solo por arriba del Santos Laguna y de los Hidrorayos del Necaxa.

Ahora, 20 años después, el Club de Fútbol Monterrey se ubica en el puesto 14 (a expensas de lo que suceda en el último partido de la jorada 17 entre el Necaxa y el Cruz Azul). Superando apenas a clubes sumamente debilitados, como el Atlético San Luis, el ya extinto Mazatlán, el Puebla y el Santos Laguna.

Santos Laguna v Monterrey - Torneo Clausura 2026 Liga MX | Manuel Guadarrama/GettyImages

Y lo que agrava la situación, lo que les cuesta trabajo asimilar a sus aficionados, es que el conjunto albiazul cuenta con una de las plantillas más caras en todo el fútbol mexicano. Con elementos de gran cartel en el balompié europeo, tal es el caso de Sergio Canales; ídolo en el Betis, Lucas Ocampos; jugador sumamente talentoso que lo hizo muy bien en Sevilla, lo mismo que Oliver Torres, el combinado norteño firmó una temporada para el olvido.

Claramente la institución regiomontana no se quedará de brazos cruzados. Se habla incluso de cambios en la presidencia deportiva del equipo... y no es para menos. Quedar fuera de la liguilla es algo que no les ocurría desde el torneo de Apertura 2016. Todos los implicados en este rotundo fracaso tendrán que hacerse cargo.

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