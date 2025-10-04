Rayados de Monterrey: lesionados y suspendidos vs Tijuana

El próximo domingo 5 de septiembre del 2025, en la cancha del estadio Caliente, los Xolos de Tijuana recibirán la visita del Club de Fútbol Monterrey, para el partido correspondiente a la jornada número doce por el torneo de Apertura 2025.

La escuadra regiomontana viene de vencer 1-0 al Santos Laguna, en la cancha del estadio BBVA. El partido se vio marcado por los dos goles que le anularon a Sergio Ramos, mismos que provocaron que el jugador se manifestara a través de sus redes sociales.

Qué vergüenza de falta pitó. Después me hacen puros placares en los corners y dicen que son duelos y lances del juego..jejeje. La falta que pita hoy, de chiste!! Esto sólo pasa aquí en esta liga! Nada, a seguir. Nos quitaron dos goles hoy Sergio Ramos

¿Podrá jugar Sergio Ramos el partido frente a los Xolos de Tijuana?

La respuesta es: sí. Y es que si bien es cierto que la comisión tomó la decisión de multar al futbolista español, el castigo fue meramente económico. No afectará en lo deportivo, por lo que seguramente lo veremos en el once inicial de Rayados el próximo domingo.

Quien luce complicado que juegue ante Tijuana, es el ex Betis de Sevilla: Sergio Canales. Tras someterse a una cirugía, a causa de una lesión sufrida por un aparato de gimnasio que no respondió de forma correcta, el casaca número ''10'' de la Pandilla no pudo estar presente en el duelo contra el Santos Laguna, y es altamente probable que también se pierda el duelo ante los Xolos de Tijuana.

CANALES NO LLEGARÍA ANTE XOLOS 🤕



Rayados tendría que esperar al menos una semana más para el regreso de Sergio Canales a las canchas.



Monterrey retornó a las actividades en El Barrial sin Canales, quien desde ayer continuó su rehabilitación de la operación. El español tiene un…

En lo que respecta al tema de futbolistas suspendidos, Rayados de Monterrey se encuentra limpio. Por lo tanto, Domenec Torrent podrá contar prácticamente con plantel completo para encarar el duelo del próximo domingo, ante un Tijuana que llega inspirado por haberle cortado el invicto a la Máquina Celeste de la Cruz Azul, en plena despedida de Jesús Corona.