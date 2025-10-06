Rayados sufre la lesión de dos futbolistas titulares en el partido frente a Xolos

Rayados de Monterrey y los Xolos de Tijuana disputan el último partido de la jornada número 12 por el torneo de Apertura 2025, en la cancha del estadio Caliente. El conjunto fronterizo se puso al frente en el marcador, por conducto de Frank Boya; después Rayados dio la vuelta con un doblete de Germán Berterame, que llega ya a ocho goles y se convierte en el máximo goleador de Rayados en lo que va del semestre.

Los Xolos no se dieron por vencidos y rápidamente consiguieron el tanto del empate, por conducto de Preciado. El encuentro está resultando sumamente emocionante para los espectadores, pero lamentablemente se ha visto manchado por la lesión de dos jugadores importantes para la Pandilla del Cerro de la Silla.

En la primera mitad salió de cambio Ricardo Chávez, y, en el segundo tiempo, con el marcador ya empatado 2-2, Víctor Guzmán acabó tendido en el césped, y el 'Huesos' Reyes tuvo que entrar para relevarlo.

Rayados de Monterrey podría igualar en puntos al líder Toluca

Con el marcador parcial entre Rayados y los Xolos de Tijuana, el conjunto del Monterrey alcanzaría las 26 unidades. Permanecería en la tercera posición de la clasificación general, justo detrás del América, que cuenta con 27 puntos, y del Toluca, que lidera con 28.

En caso de que los dirigidos por Domenec Torrent logren la victoria, dejarían a Monterrey con los mismos puntos que Toluca, y el liderato del torneo —que durante varias jornadas perteneció al equipo regiomontano— volvería a estar a su alcance.

¿Qué le espera a Rayados?

Al finalizar este vibrante encuentro, la Pandilla, al igual que el resto de los clubes de la Liga MX, tendrá una pausa de una semana debido a la fecha FIFA. Su regreso a la actividad será el sábado 18 de octubre, cuando reciban en casa a los Pumas de la UNAM.