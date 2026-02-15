Rayo Vallecano vs Atlético de Madrid: previa, predicciones y alineaciones

El calendario aprieta y el contexto le da un peso especial a este cruce en Vallecas. Con un Rayo necesitado de puntos para escapar de la zona roja y un Atlético que no quiere perder terreno en la pelea de arriba, el partido aparece como una de esas citas que suelen definirse por detalles. Además, el escenario suma un condimento extra, con el estado del campo local bajo la lupa, el encuentro se disputará finalmente en el Estadio Ontime Butarque en Leganés, tal y como ha hecho oficial LaLiga.

¿A qué hora se juega el Rayo Vallecano vs Atlético de Madrid?

Ciudad : Leganés, Madrid

: Leganés, Madrid Estadio : Ontime Butarque

: Ontime Butarque Fecha : domingo 15 de febrero, 2026

: domingo 15 de febrero, 2026 Hora : 10:15 EE.UU, 09:15 MEX, 16:15 ESP

: 10:15 EE.UU, 09:15 MEX, 16:15 ESP Árbitro: Sin información

Sin información VAR: Sin información

Historial de enfrentamientos directos entre el Rayo Vallecano vs Atlético de Madrid

Rayo Vallecano: 0

0 Empate : 1

: 1 Atlético de Madrid: 4

Último partido entre ambos: 24/09/25 - Atlético de Madrid 3-2 Rayo Vallecano - jornada 6 de LaLiga EA Sports 2025-26

Atletico de Madrid v Rayo Vallecano de Madrid - LaLiga EA Sports | Diego Souto/GettyImages

Últimos 5 partidos

Rayo Vallecano Atlético de Madrid Real Madrid 2-1 Rayo Vallecano Atlético de Madrid 4-0 Barcelona Rayo Vallecano 1-3 Osasuna Atlético de Madrid 0-1 Real Betis Celta Vigo 3-0 Rayo Vallecano Real Betis 0-5 Atlético de Madrid Alavés 2-0 Rayo Vallecano Levante 0-0 Atlético de Madrid Rayo Vallecano 2-1 Mallorca Atlético de Madrid 1-2 Bodoe/Glimt

¿Cómo ver el Rayo Vallecano vs Atlético de Madrid por Televisión y Streaming online?

País Canal de TV / streaming Estados Unidos ESPN Deportes, ESPN Select y Fubo Sports México Sky Sports España DAZN, DAZN LaLiga, DAZN LaLiga 2, LaLiga TV Bar

Últimas noticias del Rayo Vallecano

El Rayo atraviesa un momento delicado: está 18° con 22 puntos (5 triunfos, 7 empates y 10 derrotas), en plena pelea por evitar el descenso. Además, tiene pendiente el partido ante Real Oviedo, pospuesto sin nueva fecha confirmada.

Ausencias: Diego Méndez es baja por la lesión que arrastra desde finales de agosto de 2025, mientras que Pep Chavarría y Pathé Ciss no estarán disponibles por sanción, una combinación que obliga al cuerpo técnico a rearmar piezas y ajustar nombres en sectores sensibles del equipo.

Posible alineación del Rayo Vallecano vs Atlético de Madrid (4-2-3-1): Batalla; Ratiu, Lejeune, Mendy, Pacha Espino; Gumbau, Óscar Valentín; Ilias, Isi Palazón, Álvaro García; De Frutos.

Últimas noticias del Atlético de Madrid

Del otro lado, el Atlético ocupa el 3° lugar con 45 unidades (13 victorias, 6 empates y 4 caídas). En la última jornada de liga, cayó 0-1 ante Betis, y su rendimiento reciente muestra altibajos: en sus últimos cuatro encuentros sumó dos triunfos y dos empates, con 5 goles a favor y 2 en contra. A mitad de semana goleó 4-0 al Barcelona en la ida de semifinales de Copa del Rey, con goles de Griezmann, Lookman, Julián Álvarez y un autogol de Eric García. Un resultado que puede pesar en lo anímico y también en la rotación del equipo.

Web of Spider-Man 🕸️ pic.twitter.com/Jil42s9b5b — Atlético de Madrid (@Atleti) February 13, 2026

Ausencias: Pablo Barrios es baja por lesión muscular en el muslo derecho y J. Cardoso por lesión muscular de bajo grado en el muslo, por lo que Simeone deberá administrar minutos y buscar variantes en la mitad de la cancha.

Posible alineación del Atlético de Madrid vs Rayo Vallecano (4-4-2): Oblak; Llorente, Giménez, Le Normand, Hancko; Simeone, Koke, Mendoza, Lookman; Julián Álvarez, Sorloth.

Pronóstico SI Fútbol

Aun jugando en condición de visitante y con un Rayo urgido por sumar, la solidez defensiva del equipo de Simeone y su mayor eficacia en ataque inclinan la balanza a su favor, que podría resolver el encuentro con paciencia y oficio.

Rayo Vallecano 1-2 Atlético de Madrid

