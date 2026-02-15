Rayo Vallecano vs Atlético de Madrid: previa, predicciones y alineaciones
El calendario aprieta y el contexto le da un peso especial a este cruce en Vallecas. Con un Rayo necesitado de puntos para escapar de la zona roja y un Atlético que no quiere perder terreno en la pelea de arriba, el partido aparece como una de esas citas que suelen definirse por detalles. Además, el escenario suma un condimento extra, con el estado del campo local bajo la lupa, el encuentro se disputará finalmente en el Estadio Ontime Butarque en Leganés, tal y como ha hecho oficial LaLiga.
¿A qué hora se juega el Rayo Vallecano vs Atlético de Madrid?
- Ciudad: Leganés, Madrid
- Estadio: Ontime Butarque
- Fecha: domingo 15 de febrero, 2026
- Hora: 10:15 EE.UU, 09:15 MEX, 16:15 ESP
- Árbitro: Sin información
- VAR: Sin información
Historial de enfrentamientos directos entre el Rayo Vallecano vs Atlético de Madrid
- Rayo Vallecano: 0
- Empate: 1
- Atlético de Madrid: 4
- Último partido entre ambos: 24/09/25 - Atlético de Madrid 3-2 Rayo Vallecano - jornada 6 de LaLiga EA Sports 2025-26
Últimos 5 partidos
Rayo Vallecano
Atlético de Madrid
Real Madrid 2-1 Rayo Vallecano
Atlético de Madrid 4-0 Barcelona
Rayo Vallecano 1-3 Osasuna
Atlético de Madrid 0-1 Real Betis
Celta Vigo 3-0 Rayo Vallecano
Real Betis 0-5 Atlético de Madrid
Alavés 2-0 Rayo Vallecano
Levante 0-0 Atlético de Madrid
Rayo Vallecano 2-1 Mallorca
Atlético de Madrid 1-2 Bodoe/Glimt
¿Cómo ver el Rayo Vallecano vs Atlético de Madrid por Televisión y Streaming online?
País
Canal de TV / streaming
Estados Unidos
ESPN Deportes, ESPN Select y Fubo Sports
México
Sky Sports
España
DAZN, DAZN LaLiga, DAZN LaLiga 2, LaLiga TV Bar
Últimas noticias del Rayo Vallecano
El Rayo atraviesa un momento delicado: está 18° con 22 puntos (5 triunfos, 7 empates y 10 derrotas), en plena pelea por evitar el descenso. Además, tiene pendiente el partido ante Real Oviedo, pospuesto sin nueva fecha confirmada.
Ausencias: Diego Méndez es baja por la lesión que arrastra desde finales de agosto de 2025, mientras que Pep Chavarría y Pathé Ciss no estarán disponibles por sanción, una combinación que obliga al cuerpo técnico a rearmar piezas y ajustar nombres en sectores sensibles del equipo.
Posible alineación del Rayo Vallecano vs Atlético de Madrid (4-2-3-1): Batalla; Ratiu, Lejeune, Mendy, Pacha Espino; Gumbau, Óscar Valentín; Ilias, Isi Palazón, Álvaro García; De Frutos.
Últimas noticias del Atlético de Madrid
Del otro lado, el Atlético ocupa el 3° lugar con 45 unidades (13 victorias, 6 empates y 4 caídas). En la última jornada de liga, cayó 0-1 ante Betis, y su rendimiento reciente muestra altibajos: en sus últimos cuatro encuentros sumó dos triunfos y dos empates, con 5 goles a favor y 2 en contra. A mitad de semana goleó 4-0 al Barcelona en la ida de semifinales de Copa del Rey, con goles de Griezmann, Lookman, Julián Álvarez y un autogol de Eric García. Un resultado que puede pesar en lo anímico y también en la rotación del equipo.
Ausencias: Pablo Barrios es baja por lesión muscular en el muslo derecho y J. Cardoso por lesión muscular de bajo grado en el muslo, por lo que Simeone deberá administrar minutos y buscar variantes en la mitad de la cancha.
Posible alineación del Atlético de Madrid vs Rayo Vallecano (4-4-2): Oblak; Llorente, Giménez, Le Normand, Hancko; Simeone, Koke, Mendoza, Lookman; Julián Álvarez, Sorloth.
Pronóstico SI Fútbol
Aun jugando en condición de visitante y con un Rayo urgido por sumar, la solidez defensiva del equipo de Simeone y su mayor eficacia en ataque inclinan la balanza a su favor, que podría resolver el encuentro con paciencia y oficio.
Rayo Vallecano 1-2 Atlético de Madrid
