Real Betis vs Atlético de Madrid: previa, predicciones y alineaciones

El Atlético de Madrid y el Real Betis protagonizarán uno de los cruces más apasionantes de los cuartos de final de la Copa del Rey. Ambos equipos buscan colarse entre los cuarto mejores de este torneo en el formato a eliminación directa. Por lo tanto solo tendrán una oportunidad de alcanzar las semifinales.

A continuación, toda la información necesaria para la previa de este partido.

¿A qué hora se juega el Real Betis vs Atlético de Madrid?

Ciudad : Sevilla, España

: Sevilla, España Estadio : La Cartuja

: La Cartuja Fecha: jueves 5 de febrero

jueves 5 de febrero Horario: 15:00 (costa este de EE.UU.), 14:00 (México), 21:00 (España)

15:00 (costa este de EE.UU.), 14:00 (México), 21:00 (España) Árbitro: César Soto Grado

Historial de enfrentamientos directos entre el Real Betis y el Atlético de Madrid

Real Betis: 1

1 Empate: 1

1 Atlético de Madrid: 3

Último partido entre ambos: 27/10/2025, Real Betis 2-0 Atlético de Madrid, Jornada 10 LaLiga

Últimos 5 partidos

Atlético de Madrid Real Betis Levante 0-0 Atlético de Madrid

31/1/26 Real Betis 2-1 Valencia

1/2/26 Atlético de Madrid 1-2 Bodo/Glimt

28/1/26 Real Betis 2-1 Feyenoord

29/1/26 Atlético de Madrid 3-0 RCD Mallorca

25/1/26 Alavés 2-1 Real Betis

25/1/26 Galatasaray 1-1 Atlético de Madrid

21/1/26 PAOK 2-0 Real Betis

22/1/26 Atlético de Madrid 1-0 Alavés

18/1/26 Real Betis 2-0 Villarreal

17/1/26

¿Cómo ver el Real Betis vs Atlético de Madrid por televisión y streaming online?

País Canal de TV Estados Unidos ESPN Select y ESPN App México Sky Sports y Sky+ España Movistar LaLiga

Últimas noticias del Real Betis

El Real Betis tiene una gran cantidad de bajas y necesita ganar para seguir en carrera por el título. En LaLiga viene de ganarle 2-1 al Valencia, mientras que en la UEFA Europa League venció por idéntico resultado al Feyenoord para clasificarse como cuarto de la etapa de liguilla.

Para este choque, Manuel Pellegrini no podrá tener a su disposición a Cucho Hernández, Rodrigo Riquelme, Junior Firpo, Sofyan Amrabat e Isco, mientras que Giovani Lo Celso y Héctor Bellerin están en duda.

Posible alineción del Real Betis contra el Atlético de Madrid (4-2-3-1): Álvaro Vallés;

Ricardo Rodríguez, Diego Llorente, Marc Bartra, Aitor Ruibal; Marc Roca, Sergi Altimira; Ez Abde, Nelson Deossa, Antony; Chimy Ávila

Últimas noticias del Atlético de Madrid

El Atlético de Madrid empató frente al Levante por LaLiga y cayó frente al Bodo/Glimt por la UEFA Champions League, por lo que buscará ganar para cortar la mala racha y parecerse más al equipo que aplastó 3-0 al RCD Mallorca hace algunas semanas.

Para este partido, Diego Simeone no tendrá a su disposición a Alexander Sorloth, Antoine Griezmann y Pablo Barrios. El hijo del entrenador, Giuliano Simeone, está en duda.

Posible alineación del Atlético de Madrid contra el Betis (4-4-2): Jan Oblak;

Matteo Ruggeri, Clément Lenglet, Robin Le Normand, Nahuel Molina; Nico González, Johnny Cardoso, Pablo Barrios, Marcos Llorente; Julián Álvarez y Thiago Almada

Pronóstico SI

A pesar de las importantes bajas, el Atlético de Madrid ganará el duelo mano a mano aprovechándose de un Betis que está mucho más mermado que los rojiblancos. El equipo de Simeone se meterá entre los cuatro mejores de la competencia, como ya hizo la temporada pasada.

Real Betis 1-2 Atlético de Madrid

