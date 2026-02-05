Real Betis vs Atlético de Madrid: previa, predicciones y alineaciones
El Atlético de Madrid y el Real Betis protagonizarán uno de los cruces más apasionantes de los cuartos de final de la Copa del Rey. Ambos equipos buscan colarse entre los cuarto mejores de este torneo en el formato a eliminación directa. Por lo tanto solo tendrán una oportunidad de alcanzar las semifinales.
A continuación, toda la información necesaria para la previa de este partido.
¿A qué hora se juega el Real Betis vs Atlético de Madrid?
- Ciudad: Sevilla, España
- Estadio: La Cartuja
- Fecha: jueves 5 de febrero
- Horario: 15:00 (costa este de EE.UU.), 14:00 (México), 21:00 (España)
- Árbitro: César Soto Grado
Historial de enfrentamientos directos entre el Real Betis y el Atlético de Madrid
- Real Betis: 1
- Empate: 1
- Atlético de Madrid: 3
- Último partido entre ambos: 27/10/2025, Real Betis 2-0 Atlético de Madrid, Jornada 10 LaLiga
Últimos 5 partidos
Atlético de Madrid
Real Betis
Levante 0-0 Atlético de Madrid
Real Betis 2-1 Valencia
Atlético de Madrid 1-2 Bodo/Glimt
Real Betis 2-1 Feyenoord
Atlético de Madrid 3-0 RCD Mallorca
Alavés 2-1 Real Betis
Galatasaray 1-1 Atlético de Madrid
PAOK 2-0 Real Betis
Atlético de Madrid 1-0 Alavés
Real Betis 2-0 Villarreal
¿Cómo ver el Real Betis vs Atlético de Madrid por televisión y streaming online?
País
Canal de TV
Estados Unidos
ESPN Select y ESPN App
México
Sky Sports y Sky+
España
Movistar LaLiga
Últimas noticias del Real Betis
El Real Betis tiene una gran cantidad de bajas y necesita ganar para seguir en carrera por el título. En LaLiga viene de ganarle 2-1 al Valencia, mientras que en la UEFA Europa League venció por idéntico resultado al Feyenoord para clasificarse como cuarto de la etapa de liguilla.
Para este choque, Manuel Pellegrini no podrá tener a su disposición a Cucho Hernández, Rodrigo Riquelme, Junior Firpo, Sofyan Amrabat e Isco, mientras que Giovani Lo Celso y Héctor Bellerin están en duda.
Posible alineción del Real Betis contra el Atlético de Madrid (4-2-3-1): Álvaro Vallés;
Ricardo Rodríguez, Diego Llorente, Marc Bartra, Aitor Ruibal; Marc Roca, Sergi Altimira; Ez Abde, Nelson Deossa, Antony; Chimy Ávila
Últimas noticias del Atlético de Madrid
El Atlético de Madrid empató frente al Levante por LaLiga y cayó frente al Bodo/Glimt por la UEFA Champions League, por lo que buscará ganar para cortar la mala racha y parecerse más al equipo que aplastó 3-0 al RCD Mallorca hace algunas semanas.
Para este partido, Diego Simeone no tendrá a su disposición a Alexander Sorloth, Antoine Griezmann y Pablo Barrios. El hijo del entrenador, Giuliano Simeone, está en duda.
Posible alineación del Atlético de Madrid contra el Betis (4-4-2): Jan Oblak;
Matteo Ruggeri, Clément Lenglet, Robin Le Normand, Nahuel Molina; Nico González, Johnny Cardoso, Pablo Barrios, Marcos Llorente; Julián Álvarez y Thiago Almada
Pronóstico SI
A pesar de las importantes bajas, el Atlético de Madrid ganará el duelo mano a mano aprovechándose de un Betis que está mucho más mermado que los rojiblancos. El equipo de Simeone se meterá entre los cuatro mejores de la competencia, como ya hizo la temporada pasada.
Real Betis 1-2 Atlético de Madrid
