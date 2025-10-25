Real Betis vs Atlético de Madrid: cómo ver el partido por TV y streaming, últimas noticias y pronóstico
El Atlético de Madrid vuelve a la acción liguera tras el tropiezo frente al Arsenal por la UEFA Champions League y tendrá la difícil tarea de medirse con el Real Betis en La Cartuja por LaLiga.
¿Cuándo, a qué hora y dónde se juega el Real Betis vs Atlético de Madrid?
Ciudad: Sevilla, España
Fecha: lunes 27 de octubre
Horario: 15:00 (Este de Estados Unidos), 14:00 (México) y 21:00 (España)
Estadio: La Cartuja
¿Dónde se podrá ver el Real Betis vs Atlético de Madrid por TV y Streaming online?
País
Canal TV
Streaming Online
Estados Unidos
ESPN Deportes
ESPN App
México
Sky Sports México
Sky+
España
Movistar+
DAZN España
Últimos 5 partidos del Real Betis
Rival
Resultado
Competición
KRC Genk
UEFA Europa League
Villarreal
2-2 E
LaLiga
Espanyol
2-1 V
LaLiga
Ludogorets
2-0 V
UEFA Europa League
Osasuna
2-0 V
LaLiga
Últimos 5 partidos del Atlético de Madrid
Rival
Resultado
Competición
Arsenal
4-0 D
UEFA Champions League
Osasuna
1-0 V
LaLiga
Inter de Milán
1-1 (4-2 pen.) V
Amistoso
Celta de Vigo
1-1 E
LaLiga
Entracht Frankfurt
5-1 V
UEFA Champions League
Últimas noticias del Real Betis
El equipo de Manuel Pellegrini tuvo un correcto arranque de temporada, con una sola derrota, cuatro empates y misma cantidad de victorias en LaLiga, posicionándose quinto en el primer tramo de la campaña.
Para seguir luchando por escalar, el partido frente al Atlético de Madrid será crucial ya que se trata de un rival directo en la pelea por el ingreso a las copas.
Últimas noticias del Atlético de Madrid
El equipo del Cholo Simeone sufrió un duro revés en la semana, cayendo frente al Arsenal en el Emirates por 4-0 y perdiendo terreno en la tabla de posiciones de la etapa de liguilla de la UEFA Champions League.
En LaLiga, tienen la misma cantidad de puntos que el Betis aunque la diferencia de gol los deposita momentáneamente en zona de clasificación a la UCL del año próximo. Ganar sería crucial para aprovechar el resultado del clásico, ya que alguno de los dos de arriba dejará puntos en el camino.
Posibles alineaciones del Real Betis vs Atlético de Madrid
Real Betis
Portero: Pau López
Defensas: Junior Firpo, Valentín Gómez, Natan, Hector Bellerin
Mediocampistas: Marc Roca, Sofyan Amrabat
Volantes ofensivos: Ez Abde, Pablo Fornals, Antony
Delantero: Cucho Hernández
Atlético de Madrid
Portero: Jan Oblak
Defensas: Nico González, David Hancko, José María Giménez, Robin Le Normand, Marcos Llorente
Centrocampistas: Álex Baena, Koke, Pablo Barrios
Delanteros: Julián Álvarez y Antoine Griezmann.
Pronóstico SI
El Colchonero sacará los tres puntos en La Cartuja gracias a su garra y aceitado estilo de juego, aprovechando también su nutrida plantilla.
Real Betis 0-1 Atlético de Madrid
