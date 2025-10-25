Real Betis vs Atlético de Madrid: cómo ver el partido por TV y streaming, últimas noticias y pronóstico

El Atlético de Madrid vuelve a la acción liguera tras el tropiezo frente al Arsenal por la UEFA Champions League y tendrá la difícil tarea de medirse con el Real Betis en La Cartuja por LaLiga.

¿Cuándo, a qué hora y dónde se juega el Real Betis vs Atlético de Madrid?

Ciudad: Sevilla, España

Fecha: lunes 27 de octubre

Horario: 15:00 (Este de Estados Unidos), 14:00 (México) y 21:00 (España)

Estadio: La Cartuja

Real Betis Balompie v Deportivo Alaves - LaLiga EA Sports | Fran Santiago/GettyImages

¿Dónde se podrá ver el Real Betis vs Atlético de Madrid por TV y Streaming online?

País Canal TV Streaming Online Estados Unidos ESPN Deportes ESPN App México Sky Sports México Sky+ España Movistar+ DAZN España

Últimos 5 partidos del Real Betis

Rival Resultado Competición KRC Genk UEFA Europa League Villarreal 2-2 E LaLiga Espanyol 2-1 V LaLiga Ludogorets 2-0 V UEFA Europa League Osasuna 2-0 V LaLiga

Últimos 5 partidos del Atlético de Madrid

Rival Resultado Competición Arsenal 4-0 D UEFA Champions League Osasuna 1-0 V LaLiga Inter de Milán 1-1 (4-2 pen.) V Amistoso Celta de Vigo 1-1 E LaLiga Entracht Frankfurt 5-1 V UEFA Champions League

Últimas noticias del Real Betis

Real Betis Balompie v Nottingham Forest FC - UEFA Europa League 2025/26 League Phase MD1 | Aitor Alcalde/GettyImages

El equipo de Manuel Pellegrini tuvo un correcto arranque de temporada, con una sola derrota, cuatro empates y misma cantidad de victorias en LaLiga, posicionándose quinto en el primer tramo de la campaña.

Para seguir luchando por escalar, el partido frente al Atlético de Madrid será crucial ya que se trata de un rival directo en la pelea por el ingreso a las copas.

Últimas noticias del Atlético de Madrid

FBL-EUR-C1-ARSENAL-ATLETICO MADRID | BEN STANSALL/GettyImages

El equipo del Cholo Simeone sufrió un duro revés en la semana, cayendo frente al Arsenal en el Emirates por 4-0 y perdiendo terreno en la tabla de posiciones de la etapa de liguilla de la UEFA Champions League.

En LaLiga, tienen la misma cantidad de puntos que el Betis aunque la diferencia de gol los deposita momentáneamente en zona de clasificación a la UCL del año próximo. Ganar sería crucial para aprovechar el resultado del clásico, ya que alguno de los dos de arriba dejará puntos en el camino.

Posibles alineaciones del Real Betis vs Atlético de Madrid

Real Betis

Portero: Pau López

Defensas: Junior Firpo, Valentín Gómez, Natan, Hector Bellerin

Mediocampistas: Marc Roca, Sofyan Amrabat

Volantes ofensivos: Ez Abde, Pablo Fornals, Antony

Delantero: Cucho Hernández

Atlético de Madrid

Portero: Jan Oblak

Defensas: Nico González, David Hancko, José María Giménez, Robin Le Normand, Marcos Llorente

Centrocampistas: Álex Baena, Koke, Pablo Barrios

Delanteros: Julián Álvarez y Antoine Griezmann.

Pronóstico SI

El Colchonero sacará los tres puntos en La Cartuja gracias a su garra y aceitado estilo de juego, aprovechando también su nutrida plantilla.

Real Betis 0-1 Atlético de Madrid