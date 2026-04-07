Real Madrid vs Bayern Múnich: previa, predicciones y alineaciones

Los cuartos de final de la Champions League tendrán series apasionantes, pero ninguna como la que enfrenta a dos de los clubes más laureados y prestigiosos del continente. El Real Madrid y el Bayern Múnich se enfrentarán este martes 7 de abril en el Santiago Bernabéu por la ida de un duelo cargado de historia. Y de mucha tensión.

El encuentro cobra una especial importancia para los merengues, que tras la caída del último sábado ante Mallorca han visto prácticamente esfumarse sus chances de alcanzar al Barcelona en la pelea por el título de Liga.

Los bávaros, en cambio, llegan en perfecta forma tras remontar un encuentro que parecía perdido ante Friburgo. El agónico triunfo les permitió sostener la ventaja de 9 puntos sobre el Borussia Dortmund y acercarse a un nuevo festejo en la Bundesliga.

A continuación, toda la información para vivir de lleno este espectacular encuentro.

Pronóstico SI Fútbol

El Madrid hará valer su localía

Esperamos por un partido de altísimo nivel desde el comienzo, con dos equipos de enorme capacidad técnica y experiencia en este tipo de escenarios. El Real Madrid probablemente ceda la iniciativa en varios tramos, apostando por golpear en transiciones rápidas donde suele hacer daño en pocos toques. La historia marca que en casa y en noches europeas, el equipo da un plus extra que le permite sacar adelante encuentros, incluso ante rivales que llegan en mejor forma futbolística. A eso se le suma un historial favorable ante su rival de turno, algo que sin lugar a dudas pesa en la cabeza de los jugadores.

Del otro lado, el Bayern cuenta con argumentos de sobra para discutir el partido. Es un equipo más dominante con la pelota, con ritmo alto y mucha presencia ofensiva, pero también puede dejar espacios si se desordena. Si logra imponer su presión y sostener la intensidad, puede poner en aprietos a la defensa madridista. Aun así, este tipo de cruces suelen definirse por detalles, y ahí la experiencia y el oportunismo del Madrid inclinarán la balanza.

Pronóstico: Real Madrid 2-1 Bayern Munich

¿A qué hora se juega el Real Madrid vs Bayern Múnich?

Ciudad : Madrid, España

: Madrid, España Estadio : Santiago Bernabéu

: Santiago Bernabéu Fecha : martes 7 de abril

: martes 7 de abril Hora : 15:00 EE.UU (Este), 13:00 MEX, 21:00 ESP

: 15:00 EE.UU (Este), 13:00 MEX, 21:00 ESP Árbitro : Michael Oliver (Inglaterra)

: Michael Oliver (Inglaterra) VAR: Jarred Gillett (Inglaterra)

Historial de enfrentamientos directos entre el Real Madrid y el Bayern Múnich (últimos 5 partidos)

Real Madrid : 2

: 2 Empate : 2

: 2 Bayern Múnich: 1

Último partido entre ambos: 08/05/2024 - Real Madrid 2-1 Bayern Múnich (Champions League 23/24, Partido de vuelta de semifinales)

Real Madrid v FC Bayern München: Semi-final Second Leg - UEFA Champions League 2023/24 | Angel Martinez - UEFA/GettyImages

Últimos 5 partidos

Real Madrid Bayern Múnich Mallorca 2-1 Real Madrid 04/04/26 Friburgo 2-3 Bayern 04/04/26 Real Madrid 3-2 Atlético de Madrid 22/03/26 Bayern 4-0 Union Berlin 21/03/26 Manchester City 1-2 Real Madrid 17/03/26 Bayern 4-1 Atalanta 18/03/26 Real Madrid 4-1 Elche 14/03/26 Leverkusen 1-1 Bayern 14/03/26 Real Madrid 3-0 Manchester City 11/03/26 Atalanta 1-6 Bayern 10/03/26

¿Cómo ver el Real Madrid vs Bayern Múnich por Televisión y Streaming online?

País Canal TV / Streaming Online Estados Unidos Paramount+, TUDN USA, DAZN USA, Univision, TUDN.com, Univision NOW, TUDN App, ViX México TNT Sports, Max Mexico España Movistar+, Movistar Liga de Campeones, Movistar Plus+

Últimas noticias del Real Madrid

El equipo blanco llega con algunas bajas y varias dudas. Thibaut Courtois está descartado, por lo que Andriy Lunin seguirá bajo los palos. Los otros descartados son Ferland Mendy, recuperándose de una lesión muscular, y Rodrygo, afuera de la temporada por una rotura de ligamentos cruzados. Jude Bellingham será evaluado hasta último momento y de no llegar, Eduardo Camavinga pica en punta para ocupar su lugar.

En ofensiva, todas las miradas apuntan a Kylian Mbappé, máximo goleador de esta Champions con 13 tantos, quien liderará el ataque junto a Vinícius Jr.

RCD Mallorca v Real Madrid CF - LaLiga EA Sports | Quality Sport Images/GettyImages

Posible alineación del Real Madrid (4-4-2): Andriy Lunin; Trent Alexander-Arnold, Antonio Rudiger, Dean Huijsen, Álvaro Carreras; Federico Valverde, Aurelien Tchouameni, Thiago Pitarch, Arda Guler; Kylian Mbappé, Vinicius Jr.

Últimas noticias del Bayern Múnich

Del lado alemán, la gran incógnita pasa por Harry Kane, que arrastra molestias físicas y no tiene asegurada su presencia desde el arranque. En el cuerpo técnico son optimistas y el jugador no quiere perderse este partido por nada del mundo. En caso de que no logre estar, su reemplazante sería Nicolas Jackson.

Vincent Kompany también espera por Jamal Musiala, Alphonso Davies e Hiroki Ito, todos ellos entre algodones y arribando con lo justo al encuentro.

En el plantel reina el respeto por el rival y el campo donde se jugará el primer duelo. "En el Bernabéu mandan otras leyes", aseguro Joshua Kimmich en la previa.

FBL-EUR-C1-BAYERN MUNICH-PRESSER | THOMAS COEX/GettyImages

Posible alineación del Bayern Múnich (4-2-3-1): Manuel Neuer; Josip Stanisic, Dayot Upamecano, Jonathan Tah, Konrad Laimer; Joshua Kimmich, Aleksandar Pavlovic; Michael Olise, Serge Gnabry, Luis Diaz; Harry Kane.

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