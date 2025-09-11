Real Sociedad vs Real Madrid: cómo ver el partido, posibles alineaciones y pronóstico por LaLiga

La jornada 4 de LaLiga enfrenta a dos equipos con realidades distintas en este arranque de temporada. El Real Madrid, líder e invicto, visita San Sebastián con la confianza de haber empezado fuerte el curso. Enfrente estará una Real Sociedad que todavía no ha encontrado su mejor versión, acumulando dos empates y una derrota ante el recién ascendido Real Oviedo.

A continuación, la previa con toda la información de este partido.

¿Cuándo, a qué hora y dónde se juega Real Sociedad vs Real Madrid?

Ciudad: San Sebastián, España

Fecha: sábado 13 de septiembre

Horario: 10:15hs (US), 8:15hs (MX) 16:15hs (ESP),

Estadio: Reale Arena

¿Cómo se podrá ver el Real Sociedad vs Real Madrid en TV y streaming online?

El partido estará disponible en vivo para todos los suscriptores de Movistar+ en Movistar+ La Liga

Últimos 5 partidos de la Real Sociedad

Rival Resultado Competición Real Oviedo 1-0 D La Liga Espanyol 2-2 E La Liga Valencia 1-1 E La Liga Bournemouth 0-0 E Amistoso Bournemouth 1-1 E Amistoso

Últimos 5 partidos del Real Madrid

Rival Resultado Competición Mallorca 2-1 V La Liga Real Oviedo 0-3 V La Liga Osasuna 1-0 V La Liga Tirol 0-4 V Amistoso Leganés 4-1 V Amistoso

Últimas noticias de la Real Sociedad

El equipo de Imanol Alguacil atraviesa un inicio complicado. Aunque conserva su identidad de fútbol asociativo y presión alta, le ha costado transformar las ocasiones en goles. Los empates de las dos primeras jornadas dejaron dudas, pero la derrota ante el Oviedo encendió las alarmas, sobre todo por la falta de contundencia en las áreas. Anoeta buscará empujar a los suyos para revertir la dinámica ante un rival de máxima exigencia.

Últimas noticias del Real Madrid

El conjunto dirigido por Xabi Alonso llega lanzado, con pleno de victorias y mostrando una versión renovada. La presión alta, la fluidez en el mediocampo y la pegada de Kylian Mbappé, ya máximo goleador con tres tantos, sostienen el buen arranque. El Madrid ha mostrado seguridad defensiva y confianza en su estilo, lo que le permite afrontar la visita a San Sebastián con la ambición de mantener el liderato de LaLiga y seguir con paso firme.

Posibles alineaciones

Real Sociedad: Remiro; Aramburu, Zubeldia, Caleta-Car, Muñoz; Kubo, Marín, Gorrotxategi, Barrenetxea; Óskarsson, Oyarzabal

Real Madrid: Courtois; Álvaro Carreras, Militao, Huijsen, Trent; Valverde, Tchouaméni, Güler; Mastantuono, Vinicius y Mbappé

Pronóstico SI

El partido se presenta como un choque de contrastes: una Real Sociedad necesitada frente a un Real Madrid en plena dinámica positiva. Si los locales logran imponer su ritmo y aprovechar el apoyo de Anoeta, podrían poner en aprietos al líder. Sin embargo, el momento de forma de los blancos y la calidad de su plantilla inclinan la balanza.

