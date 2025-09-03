Récord de México vs rivales de Asia: ¿cómo le ha ido a la selección mexicana?

Rumbo a los partidos de preparación contra Japon y Corea del Sur, dos de las potencias futbolísticas de Asia, es inevitable revisar los archivos. Históricamente, la selección mexicana ha establecido un dominio claro y contundente cuando se mide a rivales de la AFC, una tendencia que buscará refrendar en esta próxima Fecha FIFA.

El balance global es un reflejo de esta superioridad. En un total de 48 enfrentamientos, repartidos entre duelos amistosos y competencias oficiales, México ha cosechado 31 victorias, 9 empates y apenas 8 derrotas, de acuerdo con los archivos consultados de Live Futbol.

Esta estadística se traduce en un impresionante 64.6% de efectividad. La contundencia no solo se refleja en los triunfos, sino también en la diferencia de goles, con 96 tantos a favor de México, por solo 43 en contra, dejando un saldo positivo de +53.

México enfrentó a Arabia Saudita en la última edición de la Copa Oro 2025 | FREDERIC J. BROWN/GettyImages

Historial de México vs Japón y Corea del Sur

Corea del Sur es, por mucho, el rival asiático más frecuente en la historia del Tri. El historial favorece a México con 8 victorias, 2 empates y 4 derrotas en 14 partidos. Aunque es uno de los pocos equipos de la AFC que ha logrado vencer al equipo mexicano en múltiples ocasiones, la balanza sigue inclinada del lado azteca.

Contra Japón, el dominio es aún más marcado. De 7 enfrentamientos, México ha salido victorioso en 6 ocasiones y solo ha sufrido una derrota. La última vez que se vieron las caras, en un amistoso en 2020, el Tri se impuso por 2-0.

Luis Hernández vs Corea del Sur en el Mundial de Francia 1998 | Doug Pensinger/GettyImages

El récord completo de México vs selecciones asiáticas

A lo largo de la historia, son 13 las selecciones asiáticas que han enfrentado a México. El desglose completo del historial, ordenado por la cantidad de partidos disputados, es el siguiente:

Corea del Sur : PJ: 14 | V: 8, E: 2, D: 4

: PJ: 14 | V: 8, E: 2, D: 4 Arabia Saudita : PJ: 7 | V: 6, E: 1, D: 0

: PJ: 7 | V: 6, E: 1, D: 0 Japón : PJ: 7 | V: 6, E: 0, D: 1

: PJ: 7 | V: 6, E: 0, D: 1 Australia : PJ: 6 | V: 1, E: 3, D: 2

: PJ: 6 | V: 1, E: 3, D: 2 China : PJ: 3 | V: 3, E: 0, D: 0

: PJ: 3 | V: 3, E: 0, D: 0 Irán : PJ: 3 | V: 3, E: 0, D: 0

: PJ: 3 | V: 3, E: 0, D: 0 Irak : PJ: 2 | V: 2, E: 0, D: 0

: PJ: 2 | V: 2, E: 0, D: 0 Corea del Norte : PJ: 1 | V: 1, E: 0, D: 0

: PJ: 1 | V: 1, E: 0, D: 0 Jordania : PJ: 1 | V: 0, E: 1, D: 0

: PJ: 1 | V: 0, E: 1, D: 0 Kuwait : PJ: 1 | V: 0, E: 1, D: 0

: PJ: 1 | V: 0, E: 1, D: 0 Qatar : PJ: 1 | V: 0, E: 0, D: 1

: PJ: 1 | V: 0, E: 0, D: 1 Uzbekistán : PJ: 1 | V: 0, E: 1, D: 0

: PJ: 1 | V: 0, E: 1, D: 0 Yemen del Norte: PJ: 1 | V: 1, E: 0, D: 0

Mexico v Qatar: Group B - 2023 Concacaf Gold Cup | Lyndsay Radnedge/ISI Photos/GettyImages

México en Mundiales: récord perfecto contra rivales de Asia

La Copa del Mundo de la FIFA es el escenario más importante, y ahí, la Selección Mexicana ha demostrado una fiabilidad absoluta contra los equipos de Asia, contando sus participaciones por victorias y manteniendo un invicto perfecto.

México 1986 : México 1-0 Irak

: México 1-0 Irak Francia 1998 : México 3-1 Corea del Sur

: México 3-1 Corea del Sur Alemania 2006 : México 3-1 Irán

: México 3-1 Irán Rusia 2018 : México 2-1 Corea del Sur

: México 2-1 Corea del Sur Catar 2022: México 2-1 Arabia Saudita

Con un récord perfecto en cinco de cinco partidos mundialistas, el Tri buscará utilizar esa confianza histórica para preparar sus próximos compromisos. La gira de septiembre no solo será una prueba de nivel, sino también una oportunidad para extender una paternidad que se ha forjado a lo largo de décadas.

