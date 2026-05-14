La historia de República Checa en Copas del Mundo es muy irregular. Habitual en las primeras ediciones del torneo, bajo la bandera de Checoslovaquia, la nación de Europa Central alternó entre presencias y ausencias en el mayor escenario del fútbol mundial desde 1966, clasificando en algunas ediciones para luego quedar afuera en la siguiente.

Desde la disolución de Checoslovaquia y la formación de la República Checa en el '94, esa falta de constancia se acentuó aún más. De hecho, el equipo solo clasificó a dos Mundiales en este período: en 2006, cuando quedó eliminado en la fase de grupos, y ahora, en 2026, marcando el fin de una ausencia de 20 años.

Czechia v Denmark - FIFA World Cup 2026 European Qualifiers KO play-offs | Sebastian Widmann - UEFA/GettyImages

La clasificación para este Mundial no resultó nada sencilla, pero las buenas actuaciones recientes en la Eurocopa, incluidas dos presencias en cuartos de final, sugieren que el equipo de Miroslav Koubek podría dar alguna sorpresa este verano.

El camino hacia el Mundial

Resultados en las eliminatorias: 7V-1E-2D

Goles a favor / en contra: 22 / 12

Maximo goleador: Patrik Schick (5)

Máximos asistentes: Tomáš Chorý, Jaroslav Zelený (3)

El equipo terminó segundo, por detrás de Croacia, en el Grupo L de las eliminatorias de la UEFA. Suficiente para llegar a los playoffs, pero no para mantener en el cargo a Ivan Hašek, quién fue despedido tras una sorpresiva derrota frente a las Islas Feroe. El entrenador interino, Jaroslav Köstl, dirigió el ultimo partido de la fase de grupos, antes que Miroslav Koubek asumiera el cargo para los playoffs.

En esa instancia, Nároďák (la selección nacional) pudo ganarle tanto a Irlanda como a Dinamarca, por penales, mostrando resiliencia y también una cuota de suerte, para asegurar su lugar en el Mundial de Norteamérica.

El calendario en el Mundial

RIVAL FECHA ESTADIO COREA DEL SUR 11/6 Akron Stadium SUDÁFRICA 18/6 Mercedes Benz Stadium MÉXICO 24/6 Estadio Azteca

Entrenador: Miroslav Koubek

FBL-WC-2026-EURO-QUALIFIER-CZE-DEN | MICHAL CIZEK/GettyImages

Experiencia en copas del mundo: será el debut.

Tiempo a cargo del equipo: cinco meses.

A los 74 años, Koubek será uno de los entrenadores más veterano de la próxima Copa del Mundo.

Su experiencia es precisamente la razón por la que fue convocado a fines de diciembre. Con una extensa trayectoria como entrenador en el fútbol local checo y en selecciones juveniles a nivel internacional, Koubek está familiarizado tanto con la cultura como con el grupo de jugadores.

Su capacidad para tomar decisiones difíciles, en particular quitarle la capitanía a Tomáš Souček, sin perder la armonía dentro del plantel ya está dando buenos resultados.

¿Cómo juega la República Checa?

Formación preferida: 3-4-1-2

Estilo: explotar el juego aéreo

Fortalezas: juego aéreo, pelota parada, contraataques rápidos

Debilidades: falta de profundidad y de volantes de contención de jerarquía

Aún es temprano para definir con precisión cómo será República Checa bajo el mando de Koubek. Sin embargo, si se toman como referencia sus primeros partidos y su trayectoria a nivel de clubes, su equipo estará diseñado para ser difícil de quebrar y muy complicado de vencer.

Si bien en los papeles puede presentar una línea de tres en el fondo, en la práctica suele transformarse en una de cinco, con laterales más contenidos que ofensivos, que se cierran priorizando la solidez defensiva por sobre las proyecciones en ataque.

Czechia vs Denmark - World Cup Qualification | NurPhoto/GettyImages

Ofensivamente, en cambio, sus fortalezas son más claras. Cuando los jugadores tienen libertad para presionar, su principal tarea es tirar centros al área para un frente de ataque basado en lo físico. Tomáš Chorý (1,98 m), Patrik Schick (1,91 m) y Tomáš Souček (1,93 m), quien además tienen muy buen timing para llegar al área, representan una amenaza aérea muy peligrosa, incluso para las defensas más organizadas.

Sin embargo, no todo pasa por lo físico. El verdadero comodín es Pavel Šulc (10), un enganche capaz de generar momentos de gran calidad, encontrando espacios mientras lo defensores se preocupan por lidiar con los jugadores que lo rodean.

Los jugadores a seguir

Factor X: basta con recordar la Eurocopa 2020, cuando el delantero del Bayer Leverkusen, Patrik Schick, terminó como uno de los máximos goleadores junto a Cristiano Ronaldo y marcó el gol más vistoso del torneo desde mitad de cancha, para entender por qué tanto defensores como arqueros rivales le temen de cara a este Mundial

Czechia vs Denmark - World Cup Qualification | NurPhoto/GettyImages

Revelación: con una técnica envidiable y ojo goleador, Pavel Šulc está redefiniendo la forma en que República Checa genera y concreta situaciones. Su visión de juego y su alto nivel, con más de 20 goles y asistencias en todas las competencias, lo convierten en el arma secreta del equipo

La equipación que vestirá el conjunto checo

Equipación de República Checa para la Copa del Mundo | Pum

República Checa se inclinó por un diseño nostálgico para su camiseta titular en este Mundial, que está claramente inspirada por la famosa casaca utilizada en la final de la Eurocopa 1996. Tiene detalles en azul en el cuello y mangas y un botón en el cuello que aporta un detalle retro.

La camiseta suplente es principalmente blanca con detalles dorados e incorpora un motivo basado en trazados urbanos.

Posible alineación titular

Posible XI de República Checa | FootballUser

Dada la relativa falta de profundidad, el equipo titular de República Checa para el Mundial 2026 es, en gran medida, bastante previsible.

Matěj Kovář se perfila como arquero titular, con una línea de tres integrada por Tomáš Holeš, Robin Hranáč y el recientemente nombrado capitán Ladislav Krejčí (con Štěpán Chaloupek como alternativa). Probablemente estén respaldados por David Jurásek por la izquierda y Vladimír Coufal por la derecha como laterales.

En el mediocampo, pese a haber perdido la cinta de capitán, Tomáš Souček sigue siendo fundamental para el equipo, acompañado por el experimentado Vladimír Darida, con Pavel Šulc unos metros más adelante usando la 10.

Czechia v Republic of Ireland - FIFA World Cup 2026 European Qualifiers KO play-offs | Sebastian Widmann - UEFA/GettyImages

La única gran incógnita aparece en ataque. Koubek podría optar por juntar a Patrik Schick con Tomáš Chorý para maximizar el juego aéreo, o bien prescindir de uno de los hombres altos, probablemente Chorý, para incluir la creatividad de la mano de Lukáš Provod junto a Šulc.

¿Qué podemos esperar de la afición checa?

Si se quiere tener noción de lo que pueden aportar los hinchas de República Checa en el Mundial, se puede mirar la tanda de penales en el triunfo ante Irlanda en el repechaje.

Durante esta definición, los hinchas generaron un clima ensordecedor: silbidos, abucheos, gritos e incluso el sonido de una ruidosa sirena. El ruido tan intenso que algunos simpatizantes irlandeses pidieron que se haga una investigación.

Esa misma energía feroz y pasional seguramente viajará a Norteamérica, al igual que sus ya famosos tifos.

Lo que el país espera

Aunque República Checa entró al Mundial con lo justo, le tocó el grupo con Sudáfrica, Corea del Sur y México, tres equipos que, aunque sean peligrosos cada uno a su forma, podrían tener dificultades para enfrentarse con la potencia física checa.

Sin ilusionarse de más, los hinchas tienen fe de que este equipo podrá hacerle frente a cualquiera de sus rivales.

Y finalmente...

A quién no quieren enfrentar: Turquía.

Un dato que los defina: mantuvieron cinco vallas invictas en ocho partidos de eliminatorias.

Si las cosas salen mal: Koubek se quedará sin trabajo.

¿Qué dirán todos si República Checa queda afuera temprano? La espera para volver al Mundial fue en vano.