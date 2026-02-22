Reunión entre el Inter Miami y Casemiro

Es sabido que Casemiro no va a continuar en el Manchester United la próxima temporada, y eso le abrió un abanico de posibilidades gigantesco de clubes que estarían interesados en sumarlo a sus plantillas.

Como es habitual en estos casos, la MLS y el fútbol árabe asoman como oportunidades de un fútbol un poco menos competitivo que el europeo aunque con buen nivel y una infraestructura envidiable, algo que suele combinar los factores clave para que los futbolistas estiren sus carreras unas temporadas más.

Según informó el Diario AS, Casemiro estuvo de vacaciones en Miami y, rompiendo con el plan familiar del viaje, tuvo una reunión con la cúpula dirigencial del Inter para "evaluar las instalaciones y el proyecto deportivo de cara a la próxima temporada". Cabe destacar que el Inter Miami viene de participar en el último Mundial de Clubes y es el vigente campeón de la MLS, a pesar de sus cortos seis años de historia.

FBL-ENG-PR-WEST HAM-MAN UTD | IAN KINGTON/GettyImages

Casemiro subió al primer equipo del San Pablo en 2010 y su ascenso fue meteórico, mudándose al Real Madrid tres años más tarde. Allí, se consolidó como uno de los mejores mediocampistas del mundo en su época, además de posicionarse como uno de los futbolistas con más títulos internacionales en la historia del fútbol, ganando 16 de los 28 que jugó. En total, suma 336 partidos jugados con la camiseta merengue, con 31 goles en su cuenta personal.

Fue oficializado en el Manchester United en agosto de 2022 como fichaje estelar, aunque el pésimo momento que atraviesa el club de Old Trafford no le permitió seguir brillando. En el acumulado, lleva jugados 150 partidos, con 22 anotaciones.

Es internacional con la selección de Brasil desde 2011 y lleva jugados 75 partidos, con siete goles y tres asistencias. Además, fue campeón de la Copa América del 2019 disputada en su tierra.