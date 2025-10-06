Ricardo Chávez sale por lesión en el Tijuana vs Rayados

El domingo 5 de octubre del 2025, en la cancha del estadio Caliente, los Xolos de Tijuana reciben la visita del Club de Fútbol Monterrey, para el partido correspondiente al cierre de la jornada 12, en el Apertura 2025.

Domenec Torrent mandó una línea de cinco que confundió incluso a sus propios aficionados, puesto que imaginaron que apostaría por un excesivo orden defensivo en lugar de ir en busca de la victoria. Con todo y esto, desde muy temprano en el partido, Xolos de Tijuana logró abrir el marcador, por conducto de Frank Boya, apenas al minuto 12 de la primera mitad.

Minutos más tarde, las malas noticias continuaron pegándole con todo a la Pandilla. Y es que Ricardo Chávez, quien se estaba desempeñando de buena manera como carrilero por derecha, solicitó el cambio a causa de una lesión que enciende las alarmas en el cuerpo técnico del conjunto albiazul.