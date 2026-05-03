Si bien no cabían demasiadas dudas, el entrenador de Portugal, el español Roberto Martínez, se encargó de disipar las pocas inquietudes que podían tener los fanáticos sobre la presencia de Cristiano Ronaldo en el Mundial 2026.

"La presencia de Cristiano Ronaldo en la lista de Portugal no es negociable, incluso a los 41 años. Nunca he trabajado con un jugador que tenga este nivel de deseo de evolucionar cada mañana", dijo el míster, encantado con poder contar con el Bicho a sus 41 años y camino al gol 1000 como futbolista profesional.

Portugal integrará el grupo K de la Copa del Mundo junto a Colombia, Uzbekistán y la República Democrática del Congo. El debut será en el NRG Stadium de Houston frente a los africanos el 17 de junio, mientras que continuarán su actividad de fase de grupos contra los asiáticos el martes 23 en el mismo estadio. Los actuales subcampeones de la Copa América serán su último rival el sábado 27 en el Hard Rock Stadium de Miami.

El imponente NRG Stadium recibirá los primeros dos encuentros de Portugal | Chris Graythen/GettyImages

En la Saudi Pro League actual, con la camiseta del Al-Nassr, Cristiano metió 25 goles en 26 partidos disputados, alzándose así como la máxima figura del fútbol árabe. Actualmente están punteros con cinco unidades de ventaja sobre el segundo, el Al-Hilal, por lo que la liga está al alcance de la mano para seguir ampliando el palmarés del Bicho. Además, está en la final de la AFC Champions League Two, el segundo torneo en importancia en el fútbol asiático: se medirá ante el Gamba Osaka el próximo 17 de mayo.

En la selección de Portugal es el máximo referente histórico, habiendo ganado una UEFA Nations League y una Eurocopa. Además, es el líder en partidos jugados

(226) y goles anotados (143), por lo que buscará cerrar una carrera increíble con el título de campeón del mundo.