Roberto Martínez se suma a la lista de posibles entrenadores para el Manchester United

A sus 52 años, Roberto Martínez acumula recorrido suficiente como para sentarse en cualquier banquillo con autoridad. Dirigió en la Premier League al Wigan y al Everton, dos etapas que le dieron experiencia en uno de los entornos más exigentes del mundo. Ahora, según informa el periodista Ben Jacobs, su nombre podría integrarse a la lista de candidatos para asumir el mando de un club histórico, no solo en Inglaterra, sino a escala global: el Manchester United.

🚨 𝗕𝗥𝗘𝗔𝗞𝗜𝗡𝗚: Manchester United have added Roberto Martínez to their shortlist for the managerial position.



(Source: @JacobsBen) pic.twitter.com/BpKjoWGjRa — Transfer News Live (@DeadlineDayLive) February 26, 2026

La posibilidad no pasa inadvertida. Su calidad como director técnico es innegable, pero entre los aficionados de los Red Devils existe una duda legítima. Y es que Roberto Martínez lleva casi una década sin dirigir a nivel de clubes. En 2016 inició su exitoso ciclo al frente de la selección de Bélgica y, posteriormente, asumió el cargo como entrenador de Portugal. Hoy comanda a uno de los combinados que más reflectores atraerá en el Mundial 2026, en buena medida por la presencia de la leyenda en activo, Cristiano Ronaldo.

Ese recorrido internacional le ha dado estabilidad y exposición en torneos de máxima exigencia. Sin embargo, el día a día de un club, con su ritmo semanal y la presión constante de resultados, representa un desafío distinto. Es justo ahí donde se concentra la incógnita. ¿Cómo sería su regreso al entorno de la Premier League después de tantos años dedicado al fútbol de selecciones? ¿Podrá con la presión constante de dirigir a un equipo necesitado de gloria, como lo es el Manchester United?

Mientras tanto, el interinato de Michael Carrick al frente del Manchester United parece acercarse a su desenlace. La mención de Roberto Martínez como opción es una señal clara del perfil que buscan en Old Trafford: experiencia, jerarquía y recorrido internacional. La decisión final marcará el rumbo inmediato de un club que necesita recuperar estabilidad y volver a competir con autoridad en Inglaterra y en Europa.

MÁS NOTICIAS SOBRE FICHAJES Y RUMORES