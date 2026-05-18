Rodri desafía al Arsenal y mantiene viva la ilusión del Manchester City

Después de que el Manchester City conquistara la FA Cup en Wembley ante el Chelsea, Rodri apuntó contra el Arsenal y avisó que la pelea por el título de la Premier League está lejos de terminarse.

El español, figura del conjunto de Pep Guardiola durante toda la temporada, sostuvo que la experiencia le enseñó al City que ningún campeonato se define antes de tiempo. Por eso, mientras esperan un tropiezo de los dirigidos por Mikel Arteta, en el Etihad mentienen la confianza intacta.

🚨JUST IN: Rodri has warned Arsenal that the Premier League title race is still alive, insisting “everything can happen” in the final two games.



The Manchester City midfielder believes pressure can change everything, pointing to City’s famous comeback against Aston Villa as… pic.twitter.com/MSGQNiac0W — Liquid Gooner (@LiquidAy) May 17, 2026

“Todavía quedan dos partidos muy duros. Todo puede pasar”, expresó el mediocampista tras la final copera que sumó otro trofeo a la temporada de los Blues.

La presión ahora está del lado del Arsenal

El Arsenal llega a la recta final con una ventaja mínima -dos puntos por encima del City-, y sabe que no tiene margen de error.

Rodri apuntó justamente a ese contexto psicológico y, según explicó, cerrar una Premier League es uno de los desafíos más complejos del fútbol europeo, especialmente cuando el perseguidor es un equipo acostumbrado a ganar en los momentos decisivos.

“Si estuviera en su posición, no sería fácil terminar el trabajo”, afirmó el español, dejando en claro que seguirán presionando hasta la última fecha.

West Ham United v Arsenal - Premier League | James Gill - Danehouse/GettyImages

Para reforzar su idea, Rodri recordó una de las definiciones más dramáticas de los últimos años en la Premier League 2022; el City parecía perder el campeonato ante el Aston Villa hasta los minutos finales y terminó consagrándose con una remontada histórica.

Mientras los de Arteta buscarán cortar una sequía de más de dos décadas sin títulos de liga doméstica, los Blues apuentan a su experiencia y a la presión constante en la tabla para intentar dar vuelta una definición que sigue abierta.

Por ahora, el Arsenal depende de sí mismo y será campeón si gana sus dos partidos restantes ante el Burnley y el Crystal Palace. En cambio, los de Guardiola necesitan ganarle al Bournemouth y al Aston Villa, además de esperar que los Gunners dejen puntos en el camino.

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