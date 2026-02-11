Rodrigo Aguirre debutó con Tigres anotando en Concachampions y por ahora tienen boleto en mano a octavos de final

El sueño de todo futbolista es debutar marcando diferencia y así lo ha hecho el delantero uruguayo Rodrigo Aguirre, que fue la apuesta de Tigres para la ofensiva y rápidamente ha brindado frutos porque perforó las redes del Forge FC de Canadá en el duelo de vuelta de la Primera Ronda de la Copa Campeones de la CONCACAF, un tanto que los tiene del otro lado para instalarse en los octavos de final.

¡21 MINUTOS LE BASTARON PARA ESTRENARSE COMO TIGRE!



Rodrigo Aguirre anotó su primer gol como Tigre. Solamente 21 minutos le bastaron al Búfalo para estrenarse como goleador de la U de Nuevo León.#TigresUANL #LigaMx pic.twitter.com/t0TZlZFa8V — RG La Deportiva (@rg690) February 11, 2026

Durante el duelo de Ida, ninguno de los dos clubes pudo reflejarse en el marcador debido a las altas temperaturas. Debido a esto, el cuadro de Hamilton espera hacerle daño a los felinos a través del gol de visitante, ya que eso obligaría a que los locales fueran por dos en caso de recibir uno.



Este martes en el Volcán Universitario las cosas han sido distintas porque los canadienses salieron a proponer los primeros minutos, sin embargo, de poco sirvió, ya que los universitarios están venciendo de la mano del Búfalo.

¡Se rompe el cero con autoridad! 🐯 pic.twitter.com/XgC4MAShOr — Concacaf Champions Cup (@TheChampions) February 11, 2026

Fue al minuto 21 cuando la U de Nuevo León tuvo un tiro de esquina desde el costado derecho, el cual fue mal ejecutado por Diego Laínez, con Ozziel Herrera sacando un gran recurso al tocar el esférico de taquito y aunque parecía que el balón se iba del campo, el capitán uruguayo Fernando Gorriarán logró salvarlo con la cabeza para devolverlo al centro del área, donde estaba el charrúa listo para empujar con la frente y celebrar su primer tanto como tigre.



Pese al tanto conseguido por los regios, eso no basta, ya que si los Hammers logran marcar, obligarían a los mexicanos a ir por otro tanto, ya que el empate 1-1 los dejaría eliminados, gracias al criterio del gol de visitante.

Rodrigo Aguirre, el hombre gol en sus debuts:



-Con Rayados (4-3 ❌️ vs Santos Ap2022)



-Con América (2-1 ✅️vs Juárez Ap2024)



-Con Selección de Uruguay (3-2✅️ vs Colombia en Noviembre del 2024)



Ahora repitió la fórmula con Tigres vs Forge



🇺🇾⚽️ pic.twitter.com/j9rkEztRCT — Edgar Martínez (@garymtzjr) February 11, 2026

Con este resultado, Tigres estaría avanzando a los octavos de final, donde espera Toluca, mientras Pumas ya quedó eliminado al no poder remontar la goleada que recibió por parte del San Diego FC de la MLS, a la espera de lo que suceda con América, Cruz Azul y Monterrey.