Romeo Lavia estará fuera del Chelsea durante al menos un mes, aunque posiblemente más dependiendo de cómo se recupere el jugador de 21 años de su última lesión muscular.

El belga será baja para el duelo ante el FC Barcelona el próximo 25 de noviembre, correspondiente a la jornada 5 de la Champions League, debido a una lesión en el cuádriceps que le mantendrá alejado de los terrenos de juego durante un mes.

Las pruebas médicas realizadas determinaron que el alcance de su lesión le impedirá estar ante el conjunto catalán en Stamford Bridge a finales de mes.

Tottenham Hotspur v Chelsea - Premier League | Catherine Ivill - AMA/GettyImages

El jugador nunca tuvo un sitio garantizado en el fútbol de élite, al contrario de otros jóvenes prometedores que cuando llegan al primer equipo explotan y se consolidan como miembros de esa plantilla. En una medular tan exquisita como la del Manchester City no tenía lugar y por eso tuvo que irse cedido al Southampton para demostrar su valía y así poder regresar a la elite.

Desde su fichaje por el club inglés en agosto de 2023, el centrocampista se ha perdido 78 partidos por lesión. Esta temporada sólo ha podido jugar siete encuentros, después de haberse recuperado de otra lesión muscular a finales de septiembre. El partido contra el Qarabag fue su aparición número 30, aunque fue la número 130 del club en general desde que lo fichó en agosto de 2023.

En algún momento, la prensa inglesa adelantó que el Chelsea tenía la intención de juntarlo con Moisés Caicedo en el medio campo, algo que poco o nada se construyó debido a las lesiones del belga.

Romeo Lavia, de 21 años de edad, disputó 18 partidos con el Chelsea y la temporada pasada entre todas las competiciones, superando los 800 minutos de juego, en los que no marcó gol pero sí dio una asistencia.