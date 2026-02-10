Rosenior descarta conspiraciones sobre la ausencia de Reece James con el Chelsea

El entrenador del Chelsea, Liam Rosenior, desestimó firmemente los rumores de cualquier "conspiración" en torno a la continua ausencia de Reece James con los Blues, aunque advirtió que su capitán está lidiando con una enfermedad.

El lateral posee un historial de lesiones nefasto y se ha visto obligado a perderse los últimos dos encuentros del Chelsea. En declaraciones ante los medios el día previo a recibir al Leeds United este martes por la noche, Rosenior declaró: “Reece está en forma. Se siente indispuesto hoy. No hay conspiración, es la verdad. Con suerte, estará lo suficientemente bien para mañana”.

Chelsea v West Ham United - Premier League | Darren Walsh/GettyImages

El Leeds ha demostrado ser un rival duro desde el cambio de formación de Daniel Farke, iniciando una notable mejora en su estado de forma que comenzó con una victoria por 3-1 sobre el Chelsea en diciembre, partido que James no jugó.

A medida que la carrera por la clasificación a la Champions League se intensifica, el clamor por la inclusión del capitán es comprensible. Sin embargo, Rosenior está en todo su derecho de actuar con cautela.

El Chelsea debe administrar los minutos de Reece James para evitar riesgos de lesión

Chelsea ha logrado una mejora notable en la disponibilidad de Reece James: en 2025 solo se ha perdido dos partidos (uno por enfermedad), muy lejos de los 51 encuentros que no jugó en 2024 por lesiones de isquiotibiales y cirugía. Este avance se debe tanto al esfuerzo del jugador como a una gestión médica y de cargas muy controlada, con entrenamientos personalizados para evitar sobrecargas.

Chelsea Training and Press Conference | Darren Walsh/GettyImages

Sin embargo, la gestión deportiva no siempre ha sido ideal. Enzo Maresca fue criticado por desoír recomendaciones internas y usarlo en exceso durante su etapa final, mientras que Liam Rosenior también cayó en la tentación de alinearlo con demasiada frecuencia, lo que volvió a limitar sus minutos recientemente.

Con un calendario exigente entre Premier League, FA Cup y Champions League, el reto del Chelsea es dosificar a su capitán: resistir la tentación de usarlo siempre para asegurar su disponibilidad a largo plazo y sacar el máximo beneficio en los tramos decisivos de la temporada.