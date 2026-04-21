Rosenior no despeja las dudas sobre el futuro de Garnacho en el Chelsea

Ante las diferentes versiones que circulan en torno a una posible venta de Alejandro Garnacho a corto plazo, el entrenador del Chelsea, Liam Rosenior, habló en conferencia de prensa al respecto pero no desmintió los rumores; dejó entrever cierto escepticismo sobre el argentino pero sin descartar la posibilidad de una transferencia, tal y como aseguró el periodista de talkSPORT, Alex Crook.

“Me gustaría saber cuál es la fuente del informe. Estas cosas pueden venir de cualquier lado”, expresó, lejos de esclarecer la situación interna del jugador en su equipo.

Chelsea v Port Vale - Emirates FA Cup Quarter Final | Andrew Kearns - CameraSport/GettyImages

Hay confianza en su potencial, pero no alcanza

Más allá de las suposiciones, Rosenior destacó las cualidades del atacante de 21 años y, según sus propias palabras, Garnacho tiene condiciones "especiales" cuando atraviesa un buen momento futbolístico. En esa misma línea, remarco que su principal objetivo es ayudarlo a alcanzar ese nivel de regularidad, aunque las estadísticas y lo visto recientemente reflejen que no atraviesa su mejor presente en el plantel.

Su rendimiento se volvió irregular en las últimas semanas y alimentó tanto las críticas como las especulaciones sobre su futuro inmediato en el club londinense. Además, incluso algunos analistas cuestionaron su llegada al Chelsea y pusieron en duda su nivel para competir en la élite del fútbol europeo.

🚨⚠️ Rosenior on Garnacho exit in the summer: “I'd like to know the source of the report…”.



“Garna is 21. Garna is someone who has special qualities when he is in a good place and he's in good form. And my job is to help him reach those levels”, says via @BobbyVincentFL. pic.twitter.com/UQeS1x0d75 — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) April 21, 2026

Aunque desde la dirigencia no hay una postura oficial determinante, distintas versiones coinciden en que estarían dispuestos a escuchar ofertar por el argentino en el próximo mercado de pases. Cabe recordar que Garnacho firmó contrato hasta junio de 2032, por una cifra cercana a los 50 millones de euros, tras su fichaje en 2025 desde el Manchester United.

Sin embargo, la ausencia de una desmentida por parte de Rosenior no hace más que profundizar la incertidumbre y mantener al extremo bajo escrutinio, siendo el propio jugador consciente de que su rendimiento en el tramo final de la temporada va a resultar decisivo para su futuro inmediato en los Blues.

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