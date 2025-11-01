Rúben Amorim vive su mejor momento desde que asumió el banquillo del Manchester United. Pues tras meses de dudas y críticas, el portugués ha conseguido reconducir el rumbo de los Red Devils, que arribaron a la décima jornada de la Premier League encadenando tres victorias consecutivas y recuperando la confianza perdida.

Efectivamente, la actual situación de la oncena de Old Trafford contrasta con el turbulento final de la pasada temporada, cuando cayó en el partido cumbre de la Europa League ante el Tottenham Hotspur y cerró la Premier en un decepcionante puesto número 15, su peor clasificación desde 1992.

En una entrevista a Sky Sports, Amorim reconoció que llegó a cuestionarse su continuidad en el ManU después de aquella dura derrota frente a los Spurs. “Hubo momentos difíciles de sobrellevar; perder tantos juegos fue muy duro y la situación en la que nos encontramos el año pasado, centrando toda la atención en la Europa League y sin ganarla. Pensé que quizá no estaba destinado a ser entrenador del Manchester United”, confesó el luso, sustituto de Erik ten Hag en noviembre del 2024.

Rúben Amorim | Robbie Jay Barratt - AMA/GettyImages

Sin embargo y pese a que la escuadra mancuniana apenas logró dos lauros en sus primeros siete desafíos oficiales en esta 2025/2026, el verano trajo una renovación profunda en la plantilla, con las incorporaciones de Bryan Mbeumo, Matheus Cunha y Benjamin Šeško, futbolistas elegidos para encajar en el esquema preferido de Amorim, el 3-4-2-1. Semejante cambio de perfil ha sido clave para reactivar al tradicional conjunto inglés, que no había logrado hilvanar tres victorias seguidas desde hace casi un año.

“Hoy es todo lo contrario. Pueden escribirlo: ahora sé que fue la mejor decisión de mi vida. Quiero estar aquí, pero para eso necesito seguir ganando", añadió el antiguo estratega del Sporting Clube.

Rúben Amorim en su primer ejercicio completo en el Manchester United | Carl Recine/GettyImages

De igual modo, el preparador de 40 años de edad aseguró que el vestuario del United ha dado un paso adelante tanto en actitud como en cohesión. “Ahora podemos perder de vez en cuando, pero vamos a mantenernos. Confío más en mis jugadores; creo que ellos confían más en mí. Eso llegará con las victorias, y se nota porque ahora todos lo dicen lo unido que están y la confianza que tienen en el entrenador".

Claro está, Amorim es prudente respecto a lo complicado que es mantener dinámicas positivas en un torneo tan fuerte y competitivo como la Premier. “Creo que estamos mejor, pero también es muy bueno mantener esa sensación y estar preparados para que algo pueda cambiar. Si tenemos esa sensación, prestaremos atención a los detalles y mantendremos el rumbo".