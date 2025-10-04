Rúben Amorim, tajante: “No voy a dimitir del Manchester United”

Rúben Amorim vive sus horas más delicadas desde que asumió el banquillo del Manchester United, pero el técnico portugués lo tiene claro: no piensa dimitir. Así lo aseguró con firmeza en una rueda de prensa previa al encuentro de este sábado ante el Sunderland, marcada por las constantes preguntas sobre su futuro y su esquema táctico.

El entrenador luso, visiblemente frustrado, defendió su trabajo y se mostró convencido de poder revertir la situación: “No voy a dimitir”, insistió, después de que los resultados hayan vuelto a ponerle en el centro de la crítica.

El United invirtió fuerte este verano en nombres como Bryan Mbeumo, Matheus Cunha y Benjamin Šeško, con la intención de reforzar su ataque. Sin embargo, el equipo sigue mostrando las mismas grietas defensivas que ya le condenaron la pasada temporada. La reciente derrota por 3-1 ante el Brentford, con otra actuación discutible del nuevo guardameta Altay Bayındır, ha intensificado la presión sobre Amorim y su cuerpo técnico.

Brentford v Manchester United - Premier League | Catherine Ivill - AMA/GettyImages

Gran parte de las críticas apuntan a su inflexibilidad táctica, ya que el entrenador se resiste a abandonar su sistema 3-4-2-1, el mismo que tantos éxitos le dio en el Sporting de Portugal, pero que en Old Trafford todavía no ha logrado consolidarse.

Pese a todo, Amorim se mantiene firme en sus convicciones y en su compromiso con el club. “He dicho muchas veces que no me voy a marchar, sin importar lo malos que sean los resultados”, recordó ante los medios.

El duelo contra el Sunderland, recién ascendido, puede convertirse en un punto de inflexión para un United necesitado de respuestas… y para un entrenador decidido a resistir la tormenta.