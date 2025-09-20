Rúben Amorim tras victoria del Manchester United ante Chelsea: "Es la hora de crear un poco de impulso"

Rúben Amorim finalmente puede respirar después de un inicio muy accidentado en la temporada 2025-2026 de la Premier League. Los Red Devils sumaban una victoria, un empate y dos derrotas en los primeros cuatro duelos del certamen, pero este fin de semana lograron imponerse por marcador de 2-1 ante el Chelsea.

De no haber conseguido un buen resultado frente a los Blues, la continuidad de Amorim al mando del Manchester United habría quedado en entredicho. Sin embargo, la victoria le otorgó un respiro y le permitió ganar crédito para dar continuidad a su proyecto.

Manchester City v Manchester United - Premier League | Alex Livesey - Danehouse/GettyImages

En conferencia de prensa, el técnico portugués se refirió a esta situación y a lo que sigue para el Manchester United en los siguientes encuentros.

Se siente realmente bien… ahora es momento de generar un poco de impulso… empezamos el partido muy bien… muy agresivos… no puedo recordar una jugada muy buena de nuestra parte, pero presionamos a nuestro rival Rúben Amorim

Manchester United v Chelsea - Premier League | Marc Atkins/GettyImages

A pesar del triunfo, el entrenador indicó que su equipo debe mejorar y que situaciones como la expulsión de Casemiro no pueden repetirse, además de que su escuadra debe ser más contundente.

Al final fue un buen día… sentí la urgencia… especialmente al inicio… tuvimos muchas oportunidades… tenemos que ser más contundentes para cerrar el partido antes… nunca sabes lo que puede pasar Rúben Amorim

El Manchester United regresará a la actividad el próximo sábado 27 de septiembre cuando visite al Brentford en la jornada 6 de la Premier League.