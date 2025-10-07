Ruben Amorim vs David Moyes: comparación de récords con el Manchester United tras 34 partidos de la Premier League

Cuando el Manchester United despidió a David Moyes tan solo 10 meses después de que hubiera asumido el cargo, muchos pronosticaban que su salida representaría el punto más bajo en el panorama post-Sir Alex Ferguson.

Ferguson, quien dirigió los 20 años de dominio del United, designó a su compatriota como su sucesor en su imponente trono, pero reemplazar al gran hombre era una tarea que superaba con creces las capacidades del impresionante entrenador del Everton.

La caída en las cotizaciones de Moyes fue dura y tardó años en reconstruir su reputación, pero desde entonces el hombre de 62 años de edad ha hecho maravillas en el West Ham United y ha vuelto a conectar con los Toffees de Merseyside. Y mientras él emprendió una trayectoria profesional que cerró el círculo, el United se ha hundido a niveles que muy pocos habrían imaginado, incluso peor que cuando Moyes estaba al mando.

David Moyes ha reconstruído su carrera en la Premier League | Matt McNulty/GettyImages

Los fugaces altibajos y los breves períodos de prosperidad de varios entrenadores que han pasado por este banquillo a menudo se han visto eclipsados ​​por los humillantes bajones. Proyecto tras proyecto prometían mucho, pero luego fueron abandonados, y son esos fracasos los que probablemente expliquen que el actual entrenador, Ruben Amorim, siga en el cargo.

El técnico portugués dirigió su partido número 34 de la Premier League el fin de semana, la misma cifra que dirigió Moyes antes de ser despedido y posteriormente reemplazado por Louis van Gaal. Entonces, ¿qué más podemos hacer que comparar sus respectivos récords en la competición?

Rúben Amorim vs.David Moyes: comparación de récords en el Manchester United

Técnico del Manchester United Juegos dirigidos en la Premier League Triunfos Empates Derrotas +/- Puntos por juego Porcentaje de triunfos David Moyes 34 17 6 11 56:40 1.68 50 Ruben Amorim 34 10 7 17 41:53 1.09 29.4

Estadísticamente, el récord de Moyes en la Premier League es considerablemente mejor que el de Amorim, quien consiguió apenas su décima victoria en la competencia desde que sucedió a Erik ten Hag el pasado noviembre.

El United ha empatado siete y perdido siete con Amorim, con una diferencia de goles de -8. Promedian 1,09 puntos por partido, y el portugués tiene el porcentaje de victorias más bajo de cualquier entrenador del Manchester United en la historia de la Premier League (29,4%). El 41,7% de Ralf Rangnick es el siguiente más bajo.

Graham Potter se convirtió en el primer entrenador de la Premier League despedido en la temporada 2025-26, y dejó el West Ham con solo el 26% de victorias en sus partidos de liga.

El 50% de victorias de Moyes lo sitúa como el tercero peor entre los entrenadores del United después de Ferguson, y cabe destacar que el escocés heredó un equipo campeón, aunque necesitaba una renovación urgente. Amorim ha elegido una plantilla diseñada para el anterior entrenador, plagada de costosos errores. Sin embargo, su adoración por el 3-4-2-1 sin duda ha contribuido a su lamentable reinado hasta el momento, ya que el United aún no ha demostrado ningún tipo de capacidad para controlar los partidos con o sin el balón.

Dicen que los jugadores del Manchester United respaldan a Ruben Amorim | Catherine Ivill - AMA/GettyImages

La victoria del sábado por 2-0 sobre el Sunderland fue un paso positivo, sin duda. Los ajustes del entrenador, que incluyeron una formación alterna sin posesión, facilitaron una de las mejores actuaciones de su etapa.

Las humillaciones no han escaseado con el actual entrenador, aunque la mayoría han llegado fuera de la Premier League. Old Trafford había sido un bastión bajo el mando de Ferguson, pero con Moyes al mando, el United fue derrotado en casa por equipos como el West Bromwich Albion, el Everton, el Newcastle United y el Tottenham Hotspur.

El escocés sufrió cuatro derrotas más que Amorim en 34 partidos de liga, pero su equipo encajó 13 goles menos y tuvo una diferencia de goles de +16. El United estaba séptimo cuando fue despedido tras una derrota por 2-0 en Goodison Park, mientras que Amorim guió al club hasta el puesto 15 en la temporada pasada, su peor resultado liguero desde la 1973-74, y actualmente se encuentra ubicado en el escaño 12 de la tabla tras siete partidos de la nueva campaña.

El único enfrentamiento directo entre ambos entrenadores a principios de este año terminó empatado, con el United de Amorim remontando un 2-0 en contra para sumar un punto en Merseyside.