Rui Costa rompe el silencio y respalda a Prestianni tras la suspensión provisional

En la previa del viaje a Madrid por la vuelta de los octavos de final de la Champions League, Rui Costa tomó la palabra en el aeropuerto de Lisboa y dejó en claro el malestar institucional por la suspensión provisional impuesta por la UEFA a Gianluca Prestianni. Aunque el extremo argentino fue sancionado de manera cautelar, integró la delegación a la espera de la resolución del Comité de Apelación tras el recurso presentado por el club.

“El partido ya es lo suficientemente exigente como para tener esta situación en el medio. Presentamos el recurso porque no hay nada probado y no existe justificación para impedir que el jugador sea utilizado”, sostuvo el dirigente, marcando la postura oficial de la entidad lisboeta.

Gianluca Prestianni of SL Benfica in action during the UEFA... | SOPA Images/GettyImages

El Benfica entiende que la medida fue apresurada y considera que no hay elementos concluyentes que respalden la acusación. Mientras tanto, el futbolista permanece habilitado para entrenarse con normalidad, aunque condicionado por el proceso disciplinario abierto.

La comparación con Valverde

Rui Costa también aludió a otro episodio del mismo encuentro: la acción protagonizada por Federico Valverde sobre Alexander Dahl, que el club portugués elevó a la UEFA para su análisis y que finalmente no derivó en sanción.

“Son situaciones distintas, pero hubo una agresión clara que no tuvo castigo”, expresó. Sin intentar mezclar ambos expedientes, el presidente dejó entrever su incomodidad por lo que interpreta como un trato desigual en la evaluación de los hechos.

“Prestianni no es racista”

El eje central de su mensaje fue la defensa personal e institucional del jugador. Rui Costa fue tajante al rechazar cualquier señalamiento de racismo hacia el club o hacia Prestianni.

🚨 Benfica president Rui Costa: “Prestianni is being called a racist, but he is anything but racist. I can guarantee”.



“I can not know what was said or not said. What we believe is in the word of Prestianni; more than that, it is knowing the players we have at home”. pic.twitter.com/4O4TSQLZKw — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) February 24, 2026

“El Benfica es un ejemplo de inclusión. Nuestra historia lo demuestra. Si Prestianni fuera racista, no vestiría esta camiseta”, afirmó con contundencia. El exfutbolista recordó el compromiso histórico de la institución con la diversidad y subrayó que el club ha cooperado en todo momento con la investigación.

Además, insistió en que la sanción es provisional y no una sentencia definitiva. “No hay nada probado. Está siendo señalado sin que exista una decisión final”, remarcó, al tiempo que confirmó que la entidad seguirá informando a sus socios y aficionados sobre cada avance del caso.

La resolución definitiva marcará el rumbo de una polémica que, más allá del aspecto deportivo, impacta directamente en la imagen institucional de uno de los clubes más emblemáticos de Portugal.

