Rumor: Nahuel Guzmán estaría pensando en el retiro

''La última y nos vamos, gordo''. Una frase que los aficionados de Tigres relacionaron inmediatamente con André-Pierre Gignac, porque se la dijeron a él directamente, en un entrenamiento a puerta abierta del equipo felino previo a la final por el torneo de Apertura 2025 entre la 'U' de Nuevo León y los Diablos Rojos del Toluca.

Sin embargo, hoy la atención parece centrarse en el futbolista que dijo estas palabras, no en quien las recibió. Se trata de Nahuel Guzmán Palomeque, que es considerado por muchos como el mejor arquero en la historia de Tigres UANL y uno de los más determinantes en momentos complicados.

Cuando la adversidad le respiraba en el oído, el ex arquero de Newell's Old Boys lo convertía en aliento y se inspiraba. Llenó de gloria las vitrinas de la institución que apostó por él y lo convirtió en leyenda. Una leyenda en activo... hasta el momento.

Toluca v Tigres UANL - Torneo Apertura 2025 Liga MX Final | Jam Media/GettyImages

No hace falta analizarlo demasiado. Basta con enfocarnos en el plural de la frase para darnos cuenta de que la despedida podría incluírlo también a él. Porque a sus cuarenta años, definitivamente el guardameta argentino ya está más cerca del adiós que del mañana. Cuestión natural en la vida profesional de cualquier jugador, aunque esto, a los hinchas de Tigres, pueda dolerles en el alma.

En el programa de radio Zona Mixta, emitido por ABC Deportes, en Monterrey, Nuevo León, a quien en redes se le conoce como: 'Jonasigo', comentó que la esposa de Nahuel Guzmán ya habría comentado que el 'Patón' estaría pensando en el retiro.

En caso de que el rumor se convierta en verdad, Tigres UANL perdería, en un mismo torneo, a dos de sus más grandes referentes en la historia del club. Una situación complicada, claro está, pero que podría tener un desenlace de novela si en mayo del 2026 el conjunto auriazul se alza como campeón, teniendo en el banquillo a otro de sus ídolos, como lo es Guido Pizarro.

MÁS NOTICIAS SOBRE LA LIGA MX