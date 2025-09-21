Rumores de traspaso: El Manchester United ofrece un intercambio por Mainoo; Saliba rechaza el contrato del Arsenal

El mercado nunca descansa y, aunque la temporada apenas comienza, ya empiezan a sonar movimientos que podrían sacudir el panorama europeo. Entre los nombres que generan más rumores destacan William Saliba y Vinícius Júnior, dos piezas clave en Arsenal y Real Madrid respectivamente, pero cuyo futuro no parece estar completamente asegurado.

La Liga

Los directivos del Real Madrid han advertido a los negociadores saudíes que tendrán que activar la cláusula de rescisión de Vinicius Junior, de 1.000 millones de euros para ficharlo en 2026, independientemente de su situación contractual. (Fuente: Defensa Central )

El Real Madrid está dispuesto a negociar con el Arsenal por William Saliba , quien está "dispuesto a buscar un nuevo proyecto" y está valorado en 80 millones de euros. (Fuente: El Desmarque )

El defensa del Crystal Palace, Marc Guéhi, ha informado a sus agentes que quiere fichar por el Real Madrid el próximo verano, a pesar de haber estado a punto de fichar por el Liverpool hace apenas unas semanas. (Fuente: The Mirror )

Luis Suárez ha hablado con su compatriota uruguayo Ronald Araújo para animarlo a cambiar el Barcelona por el Liverpool el próximo verano. (Fuente: E-Notícies )

Manchester United v Arsenal - Premier League | Stu Forster/GettyImages

Premier League

El Manchester United ha lanzado una oferta de 50 millones de euros por el centrocampista del Real Madrid Federico Valverde , que también supondría el traspaso de Kobbie Mainoo al Santiago Bernabéu. (Fuente: Defensa Central )

Tras ser sancionado por un positivo en un control antidopaje, el extremo del Chelsea Mykhailo Mudryk está listo para dejar el fútbol y aspira a una carrera como atleta, con la vista puesta en los Juegos Olímpicos de 2028. (Fuente: MARCA )

El Manchester City exigirá más de 150 millones de euros para vender al delantero Erling Haaland el próximo verano, en medio del interés especulativo del Barcelona. (Fuente: Football Insider )

El Newcastle United ha preguntado sobre la posibilidad de fichar al delantero del Real Madrid Endrick en calidad de cedido durante el mercado de fichajes de enero. (Fuente: Fichajes )