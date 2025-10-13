¿Cuál es el salario de Luciano Acosta en el Fluminense?

Luciano Acosta vive una nueva etapa en su carrera, cortesía de su reciente llegada al Fluminense, uno de los clubes más emblemáticos de Brasil.

El experimentado mediapunta argentino fue fichado por el conjunto tricolor en agosto pasado, procedente del FC Dallas, equipo de la MLS que recibió alrededor de 4 millones de euros por el traspaso.



El movimiento despertó gran expectativa en Río de Janeiro, especialmente por el talento y la categoría exhibida por el canterano de Boca Juniors durante su paso por el balompié estadounidense, donde inicialmente defendió con éxito los colores del D.C. United y el Cincinnati.

FC Dallas v Minnesota United FC | Omar Vega/GettyImages

En un momento complicado para el Fluminense, que atraviesa una campaña decepcionante en el Brasileirao, el fichaje de Acosta significó una apuesta por la creatividad y el fútbol de toque. Quien también representara a Estudiantes de La Plata y Atlas de Guadalajara ejemplifica el perfil del clásico número diez sudamericano: un volante ofensivo de la vieja escuela, con la pausa y la visión necesarias para filtrar pases entre líneas, generar espacios y sorprender con remates precisos desde fuera del área, aunado a una moderna versatilidad que también le permite desempeñarse en rol de “falso 9” o incluso como extremo, siempre con tendencia a centralizar su posición y organizar los ataques de su escuadra.

Bienvenido, Lucho!



Luciano Acosta é o novo reforço do #TimeDeGuerreiros! O argentino assinou contrato até o fim de 2028 e vai vestir a camisa 32! #AcostaNoFlu pic.twitter.com/ewO9bJn4xE — Fluminense F.C. (@FluminenseFC) August 8, 2025

¿Cuál es el salario de Luciano Acosta con el Fluminense?

Más allá de su talento, el fichaje de Lucho con el Flu llamó la atención por su gesto de compromiso, debido a que redujo su salario para cumplir el deseo de accionar en el Brasileirao y reforzar a un grande del balompié sudamericano.

En efecto, el antiguo capitán del Cincinnati y de Dallas pasó de percibir 3.6 millones de euros en su última temporada con los texanos a 2.6 millones anuales en el Fluzão; una rebaja significativa que refleja la ilusión y la convicción del habilidoso jugador en poder marcar la diferencia en uno de los torneos de mayor competitividad del continente.

¿Luciano Acosta quiere terminar su carrera en el Fluminense?

Pese a la eliminación reciente en los cuartos de final de la Copa Sudamericana, Luciano Acosta ha manifestado su entusiasmo por el proyecto del Fluminense y su deseo de dejar huella en Brasil; sin embargo, nunca ha escondido su intención de completar el anhelo de regresar algún día a Boca, donde a pesar de formarse, apenas disputó 27 encuentros oficiales.