Sale a la luz el audio del VAR que salvó al Arsenal y desató una nueva polémica tras anular el empate del West Ham

La Premier League volvió a quedar envuelta en una fuerte controversia después de que se publicaran los audios del VAR correspondientes al empate anulado sobre el final del encuentro entre el West Ham United y el Arsenal.

La acción, que pudo condicionar por completo la pelea por el título, terminó siendo invalidada tras una revisión de casi cinco minutos por una infracción sobre el arquero David Raya.

El West Ham había encontrado el 1-1 en tiempo de descuento gracias a un remate de Callum Wilson, pero el Video Assistant Referee detectó una falta previa de Pablo sobre el arquero español. La decisión generó un enorme debate entre hinchas, exfutbolistas y analistas, especialmente por la cantidad de forcejeos que hubo dentro del área durante la jugada y que se observa en el chequeo del videoarbitraje.

Howard Webb says the correct decision was made to rule out a West Ham United equaliser in Arsenal’s crucial 1-0 victory on Sunday due to a “clear and obvious” foul on goalkeeper David Raya.



Arsenal took a giant stride towards the Premier League title thanks to Leandro Trossard’s… pic.twitter.com/3cVHBbHTWR — The Athletic | Football (@TheAthleticFC) May 12, 2026

Howard Webb defendió la decisión arbitral

El jefe de los árbitros ingleses, Howard Webb, respaldó públicamente la intervención del VAR y aseguró que la infracción fue "clara y evidente".

“¿Es falta sobre el arquero? Categóricamente sí”, afirmó Webb. “Durante toda la temporada dejamos claro que si un rival impide que el arquero use sus brazos o manos para intervenir, la acción debe ser sancionada”.

Además, explicó que el árbitro princiapl no había podido detectarla infracción debido a la gran cantidad de jugadores dentro del área, por lo que consideró correcta la intervención desde la cabina.

Las transcripciones que encendieron el debate

La difusión completa del diálogo entre el VAR y el árbitro Chris Kavanagh dejó al descubierto las dudas internas que existieron durante la revisión. Incluso los propios asistentes reconocieron que también había contactos y agarrones de futbolistas del Arsenal.

“Para mí hay una falta potencial con el brazo. Está sujetando el brazo de Raya y eso le impide llegar bien a la pelota”, señaló el VAR en uno de los fragmentos.

Sin embargo, desde la cabina también advirtieron otras situaciones: “¿Qué hacemos con las acciones de Trossard sobre Pablo? ¿Y con Declan Rice detrás?”, preguntó el AVAR mientras revisaban las imágenes.

En otro momento de la conversación, el árbitro de campo mostró confusión sobre que acción estaba analizando: “No sé qué quieren mostrarme, denme una pista”, expresó Kavanagh frente al monitor.

Finalmente, el VAR insistió en que la acción más determinante era la del delantero sobre Raya: "La falta sobre el arquero ocurre antes que todo lo demás". Y luego de revisar las imágenes, el juez confirmó la decisión: “Después de la revisión, falta del número 19”.

West Ham United v Arsenal - Premier League | Marc Atkins/GettyImages

La Premier League analiza cambios para el futuro

La polémica volvió a poner en discusión el nivel de contacto físico permitido en las jugadas de pelota parada. En inglaterra consideran que el problema se volvió cada vez más frecuente debido a las nuevas estrategias diseñadas por especialistas de este tipo de acciones.

Webb reconoció que al finalizar la temporada habrá reuniones con clubes, entrenadores y distintos sectores vinculados al fútbol inglés para revisar criterios arbitrales y encontrar soluciones.

“Hubo más contactos dentro del área que en otras temporadas y eso genera un enorme desafío para los árbitros”, explicó y sentenció que "necesitamos identificar aquellas acciones realmente determinantes e intervenir con mayor consistencia”.

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