Salen a la luz los precios de las entradas para el Mundial 2026

Las entradas para los partidos del Mundial 2026 tendrán un precio inicial de 60 dólares, pero la mayoría se venderán por cientos y muchas, especialmente para las últimas fases, alcanzarán los miles de dólares.

La FIFA no ha anunciado oficialmente los precios de las entradas, pero han empezado a publicarse en Internet tras el primer sorteo que ha dado acceso a los aficionados.

En las cuatro gradas, se cree que las entradas de categoría cuatro, con un precio entre 60 y 105 dólares (entre 50 y 90 euros), solo estarán disponibles en las secciones superiores de las esquinas de los estadios. Es probable que la mayoría de los asientos pertenezcan a la categoría uno, en la primera y segunda grada. Las categorías dos y tres estarán en las gradas superiores, a lo largo de las líneas laterales y detrás de cada portería, respectivamente.

Las categorías dos y tres estarán en las gradas superiores, junto a las bandas y detrás de cada portería, respectivamente.

El MetLife Stadium de Nueva Jersey será la sede de la final | Al Bello/GettyImages

Las entradas de categoría cuatro parten de 60$ (50 euros), pero parece que hay muy pocas de esas entradas económicas. Una vez finalizada la primera parte del torneo, las entradas de ese valor desaparecen por completo.

Los precios de las entradas también varían según la sede, siendo el MetLife Stadium y el SoFi Stadium consistentemente más altos.

Esto indica una falta de asequibilidad general que sin duda decepcionará a los entusiastas aficionados de Norteamérica, así como a quienes planean viajar para animar a sus respectivos seleccionados en la gran cita del fútbol.

Denver Broncos v Los Angeles Rams | Jayne Kamin-Oncea/GettyImages

El partido inaugural del torneo, que enfrenta a México, coanfitrión, parece tener un precio que oscila entre 370 y 1.825$ (entre 315 y 1.554 euros), mientras que el primer partido de la selección masculina de Estados Unidos comienza en 560$ y sube hasta 2.735$ (de 475 a 2.330 euros)

Los aficionados en Toronto para el partido inaugural de Canadá lo tienen un poco mejor, con entradas de categoría uno a 1.745$ (aproximadamente 1.485 euros).

Los partidos de la fase de grupos, que involucran a cada uno de los tres países coanfitriones, serán más caros que los de otros en la misma ronda. Una vez que comience la fase eliminatoria, los precios comienzan a subir con cada ronda.



La entrada más barata para la final en el MetLife Stadium de Nueva Jersey es de $2,030 (1.728 euros), subiendo hasta $6,730 (5.729) para la categoría uno, que basándose en la geografía del estadio antes mencionada, es la mayoritaria para ese partido.

Ronda Categoría 1 Categoría 2 Categoría 3 Categoría 4 Fase de grupos $345–620 $260–465 $120–215 $60–105 16avos $370–665 $280–500 $135–240 $105–185 Octavos $590–890 $450–675 $220–330 $170–220 Cuartos $1,125–1,690 $765–1,150 $485–725 $275–410 Semifinales $2,565–2,780 $1,775–1,920 $660–720 $420–455 3° y 4° puesto $1,000 $715 $360 $165 Final $6,730 $4,230 $2,790 $2,030

Más noticias sobre el Mundial 2026