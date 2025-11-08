San Diego vs Portland: cómo ver el partido por TV y streaming, últimas noticias y pronóstico

El San Diego FC busca cerrar la Primera Ronda de los playoffs de la Major League Soccer con una victoria en el Juego 3 sobre el Portland Timbers en la serie al mejor de 3.

El conjunto fronterizo ganó el partido uno por 2-1 en casa, sin embargo, los de Portland se impusieron en el juego dos al ganar 3-2 en la tanda de penaltis tras haber empatado a dos goles en los 90 minutos, por lo que ambos tienen un triunfo y están empatados, por lo tanto el semifinalista de la Conferencia Oeste se definirá en los 90 minutos siguientes y si persiste el empate se irán nuevamente a los tiros penaltis.

A continuación, te dejamos con toda la información necesaria para la previa de este partido.

¿Cuándo, a qué hora y dónde se juega el San Diego vs Portland Timbers?

Ciudad: San Diego

Fecha: domingo 9 de noviembre

Horario: 21:00 (hora de EE.UU.), 20:00 horas (México), 03:00 horas (España)

Estadio: Snapdragon Stadium

¿Cómo se podrá ver el San Diego vs Portland Timbers en TV y streaming online?

País Canal TV Streaming Online Estados Unidos Sin transmisión Apple TV MLS Season Pass México Sin transmisión Apple TV MLS Season Pass España Sin transmisión Apple TV MLS Season Pass

Últimos cinco partidos de San Diego

Rival Resultado Competición Portland 2-2 E MLS Portland 2-1 V MLS Portland 0-4 V MLS Houston 2-4 V MLS San Jose 0-1 D MLS

Últimos cinco partidos de Portland Timbers

Rival Resultado Competición San Diego 2-2 E MLS San Diego 2-1 D MLS Real Salt Lake 3-1 V MLS San Diego 0-4 D MLS Seattle 1-0 D MLS

Últimas noticias del San Diego

The New Kid on the Block 🍦



Your Major League Soccer Newcomer of the Year 🇩🇰 pic.twitter.com/y51bDoN1u1 — San Diego FC (@sandiegofc) November 4, 2025

Anders Dreyer fue nombrado el novado del año en la MLS, gracias a sus 38 contribuciones de goles (19 goles, 19 asistencias) para el San Diego FC.

Últimas noticias del Portland Timbers

Canada’s Calling ☎️



Maxime Crépeau and Kamal Miller have

been called into the Canadian Men’s National Team for a pair of friendlies in the November.



📄: https://t.co/19hM4n1Ilg pic.twitter.com/6dGDPAgtx5 — Portland Timbers (@TimbersFC) November 6, 2025

El portero de los Portland Timbers, Maxime Crépeau, y el defensa Kamal Miller han sido convocados a la selección de Canadá para disputar dos partidos amistosos durante la ventana internacional FIFA de noviembre,

Finn Surman ha sido convocado a la selección de Nueva Zelanda para la ventana internacional de noviembre.

Posibles alineaciones

San Diego

Portero: CJ dos Santos.

Defensas: Ian Pilcher, Christopher McVey, Manu Duah, Luca Bombino.

Centrocampistas: Onni Valakari, Jeppe Tverskov, Aníbal Godoy.

Delanteros: Anders Dreyer, Corey Baird, Hirving Lozano.

Portland Timbers

Portero: James Pantemis.

Defensas: Juan Mosquera, Finn Surman, Dario Župarić, Kamal Miller.

Centrocampistas: David Ayala, Diego Chará, David Costa.

Delanteros: Antony, Kevin Kelsy, Kristoffer Velde.

Pronóstico SI

El cuadro fronterizo tendrá la ventaja de cerrar la serie en casa y a lo largo de la temporada mostraron un mejor desempeño, por lo que se esperaría que ellos se queden con el triunfo y el acceso a la siguiente ronda.

San Diego 2-1 Portland Timbers.