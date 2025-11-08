San Diego vs Portland: cómo ver el partido por TV y streaming, últimas noticias y pronóstico
El San Diego FC busca cerrar la Primera Ronda de los playoffs de la Major League Soccer con una victoria en el Juego 3 sobre el Portland Timbers en la serie al mejor de 3.
El conjunto fronterizo ganó el partido uno por 2-1 en casa, sin embargo, los de Portland se impusieron en el juego dos al ganar 3-2 en la tanda de penaltis tras haber empatado a dos goles en los 90 minutos, por lo que ambos tienen un triunfo y están empatados, por lo tanto el semifinalista de la Conferencia Oeste se definirá en los 90 minutos siguientes y si persiste el empate se irán nuevamente a los tiros penaltis.
A continuación, te dejamos con toda la información necesaria para la previa de este partido.
¿Cuándo, a qué hora y dónde se juega el San Diego vs Portland Timbers?
Ciudad: San Diego
Fecha: domingo 9 de noviembre
Horario: 21:00 (hora de EE.UU.), 20:00 horas (México), 03:00 horas (España)
Estadio: Snapdragon Stadium
¿Cómo se podrá ver el San Diego vs Portland Timbers en TV y streaming online?
País
Canal TV
Streaming Online
Estados Unidos
Sin transmisión
Apple TV MLS Season Pass
México
Sin transmisión
Apple TV MLS Season Pass
España
Sin transmisión
Apple TV MLS Season Pass
Últimos cinco partidos de San Diego
Rival
Resultado
Competición
Portland
2-2 E
MLS
Portland
2-1 V
MLS
Portland
0-4 V
MLS
Houston
2-4 V
MLS
San Jose
0-1 D
MLS
Últimos cinco partidos de Portland Timbers
Rival
Resultado
Competición
San Diego
2-2 E
MLS
San Diego
2-1 D
MLS
Real Salt Lake
3-1 V
MLS
San Diego
0-4 D
MLS
Seattle
1-0 D
MLS
Últimas noticias del San Diego
Anders Dreyer fue nombrado el novado del año en la MLS, gracias a sus 38 contribuciones de goles (19 goles, 19 asistencias) para el San Diego FC.
Últimas noticias del Portland Timbers
El portero de los Portland Timbers, Maxime Crépeau, y el defensa Kamal Miller han sido convocados a la selección de Canadá para disputar dos partidos amistosos durante la ventana internacional FIFA de noviembre,
Finn Surman ha sido convocado a la selección de Nueva Zelanda para la ventana internacional de noviembre.
Posibles alineaciones
San Diego
Portero: CJ dos Santos.
Defensas: Ian Pilcher, Christopher McVey, Manu Duah, Luca Bombino.
Centrocampistas: Onni Valakari, Jeppe Tverskov, Aníbal Godoy.
Delanteros: Anders Dreyer, Corey Baird, Hirving Lozano.
Portland Timbers
Portero: James Pantemis.
Defensas: Juan Mosquera, Finn Surman, Dario Župarić, Kamal Miller.
Centrocampistas: David Ayala, Diego Chará, David Costa.
Delanteros: Antony, Kevin Kelsy, Kristoffer Velde.
Pronóstico SI
El cuadro fronterizo tendrá la ventaja de cerrar la serie en casa y a lo largo de la temporada mostraron un mejor desempeño, por lo que se esperaría que ellos se queden con el triunfo y el acceso a la siguiente ronda.
San Diego 2-1 Portland Timbers.
